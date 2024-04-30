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"Мир в обмен на территории": в США объяснили скандальные заявления Трампа

Андрей Ганчук
30 апреля 2024, 16:43
Заявления политиков в Соединенных Штатах Америки в рамках предвыборной кампании могут отличаться от их курса в случае избрания, отметил Стивен Мур.
Трамп, Украина, США
Никто не знает, какой будет политика Трампа на посту президента - политтехнолог / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Слова 45-го президента США Дональда Трампа о якобы в планах договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о "мире за 24 часа" или реализации так называемой концепции "мир в обмен на территории" – лишь предвыборная риторика. Об этом заявил американский политтехнолог, республиканец Стивен Мур.

В интервью LIGA.net он прокомментировал скандальные заявления Трампа и отметил, что на самом деле никто не знает, что реально будет делать политик в случае возвращения в Белый дом.

"Что на самом деле сделает Трамп как президент – знает только он сам. Или не знает. Никто не знает. Трудно предсказать. Трамп сейчас говорит избирателям одно – чтобы избрали. А если станет президентом, может делать другое", - объяснил Мур.

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Политтехнолог напомнил, как Трамп, в рамках прошлой избирательной кампании, уже обещал построить стену на границе с Мексикой, а также заставить Мехико заплатить за ее сооружение.

"Трамп, как и большинство политиков, говорит то, что следует, чтобы его избрали. Знаю, это может шокировать. Но в Америке политики не всегда так поступают", - подчеркнул Стивен Мур.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Выборы президента США – главные новости по теме:

В ноябре 2024 года в Соединенных Штатах состоятся очередные выборы президента. Американцы 5-го числа будут избирать 47-го главу государства.

Главные кандидаты – республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, нынешний президента. Оба политика одержали убедительные победы в рамках праймериз своих партий.

Кто лучше для Украины – Байден или Трамп, объяснил Главреду политический аналитик Александр Кочетков. По его мнению, Трамп при определенных условиях может даже усилить поддержку Киева.

Согласно данным свежего опроса CNN, разрыв между Трампом и Байденом составляет 6% в пользу первого. За Трампа готовы проголосовать 49% американцев, а Байдена – 43%.

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