"Мир в обмен на территории": в США объяснили скандальные заявления Трампа

Слова 45-го президента США Дональда Трампа о якобы в планах договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о "мире за 24 часа" или реализации так называемой концепции "мир в обмен на территории" – лишь предвыборная риторика. Об этом заявил американский политтехнолог, республиканец Стивен Мур.
В интервью LIGA.net он прокомментировал скандальные заявления Трампа и отметил, что на самом деле никто не знает, что реально будет делать политик в случае возвращения в Белый дом.
"Что на самом деле сделает Трамп как президент – знает только он сам. Или не знает. Никто не знает. Трудно предсказать. Трамп сейчас говорит избирателям одно – чтобы избрали. А если станет президентом, может делать другое", - объяснил Мур.видео дня
Политтехнолог напомнил, как Трамп, в рамках прошлой избирательной кампании, уже обещал построить стену на границе с Мексикой, а также заставить Мехико заплатить за ее сооружение.
"Трамп, как и большинство политиков, говорит то, что следует, чтобы его избрали. Знаю, это может шокировать. Но в Америке политики не всегда так поступают", - подчеркнул Стивен Мур.
Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.
По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
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