Битва Байдена и Трампа за Белый дом: опрос CNN показал свежие рейтинги

Поддержка представителя Республиканской партии Дональда Трампа держится на стабильном уровне с показателем в 49%, указано в опросе журналистов.

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Трамп опережает Байдена на 2% - CNN / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН

45-й президент США Дональд Трамп пользуется поддержкой 49% американских избирателей. Рейтинг действующего хозяина Белого дома Джо Байдена составляет 43%.

Согласно данным нового опроса CNN, на фоне судебного процесса Трамп опережает в рейтингах Байдена на 2%.

Примечательно, что 55% американцев назвали президентство Трампа успешным, а 44% считают его каденцию провальной.

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61% граждан США назвали провальным президентство Байдена, успешным – 39%.

Около 92% республиканцев оценили президентство Трампа как успешное, а 73% демократов назвали более успешной каденцию Байдена.

Среди независимых избирателей 51% считает, что президентство Трампа было успешным, 37% назвали успешной президентскую каденцию Байдена.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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