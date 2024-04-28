Битва Байдена и Трампа за Белый дом: опрос CNN показал свежие рейтинги

45-й президент США Дональд Трамп пользуется поддержкой 49% американских избирателей. Рейтинг действующего хозяина Белого дома Джо Байдена составляет 43%.
Согласно данным нового опроса CNN, на фоне судебного процесса Трамп опережает в рейтингах Байдена на 2%.
Примечательно, что 55% американцев назвали президентство Трампа успешным, а 44% считают его каденцию провальной.
61% граждан США назвали провальным президентство Байдена, успешным – 39%.
Около 92% республиканцев оценили президентство Трампа как успешное, а 73% демократов назвали более успешной каденцию Байдена.
Среди независимых избирателей 51% считает, что президентство Трампа было успешным, 37% назвали успешной президентскую каденцию Байдена.
Выборы президента США 2024
Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.
15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.
25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.
В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.
Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.
Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.
В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.
Выборы президента США - главные новости:
Очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут шестидесятые выборы главы американского государства, в рамках которых будут избирать нового 47-го президента.
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