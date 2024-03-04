Трампу разрешили участвовать в выборах: все судьи были "за"

Все девять судьей Верховного суда США единогласно разрешили Дональду Трампу принимать участие в выборах президента.

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Трампу разрешили учувствовать в президентских выборах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Белый дом

Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах в США. Такое решение принял Верховный суд США. "За" проголосовали все девять судьей. Об этом сообщает Reuters.

Постановление отменило решение Верховного суда штата Колорадо, согласно которому Трамп потерял свое право снова баллотироваться в президенты из-за нарушения 14 поправки к Конституции. Она запрещает должностным лицам, участвовавшим в "мятеже или восстании", занимать государственные должности. Трампа обвиняют в происшествии 6 января 2021 года, когда толпа его сторонников ворвалась в здание Конгресса.

Протесты в США и импичмент Трампу Выборы в США состоялись в конце 2020 года. Победителем президентской гонки стал бывший вице-президент, демократ Джозеф Байден. видео дня Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него украли победу. 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек. Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом. Президенту-републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне. 13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия. В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала утвержденное конгрессменами обвинительное заключение по импичменту президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Чтобы окончательно отстранить Трампа от власти, решение должен принять американский Сенат с большинством в 2/3 голосов.

Заявления Трампа о войне в Украине

Как сообщал Главред, на Мюнхенской конференции безопасности в Германии президент Украины Владимир Зеленский пригласил бывшего главу Белого дома Дональда Трампа приехать в Украину. И если американский политик примет приглашение, то пообещал съездить с ним на фронт.

Как известно, Трамп неоднократно говорил, что у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным. И в случае возвращения к власти он "очень быстро" завершит войну в Украине.

Трамп также заявлял, что Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

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