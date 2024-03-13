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"Начнет мстить Путину": Кочетков объяснил, кто лучше для Украины - Байден или Трамп

Анна Ярославская
13 марта 2024, 12:28
Дональд Трамп хочет закончить войну как бизнесмен, а Байден будет пытаться продолжать то, что он делал до сих пор – достичь не-поражения Украины.
Александр Кочетков, Джо Байден, Дональд Трамп
Кочетков объяснил, кто для Украины лучше - Байден или Трамп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков объяснил, что для Украины будет означать победа на выборах США Джо Байдена, а что – Дональда Трампа и как в обоих случаях будут выстраиваться отношения Киева и Вашингтона.

"Проблема в том, что мы серьезно говорим о том, кто – Трамп или Байден – будет для нас более выгодным. Нужно, чтобы было так, как в начале масштабного вторжения России, когда Украина имела стопроцентную двухпартийную поддержку, и Киеву было безразлично, кто возглавляет Штаты – демократ или республиканец, и как там меняются какие-то чиновники", - сказал Кочетков в интервью Главреду.

Что будет делать Трамп в случае победы

Дональд Трамп четко сформулировал, что хочет закончить войну как бизнесмен, а именно - изложить определенные условия Путину и Зеленскому, а дальше, используя свое влияние, прежде всего, экономическое, достичь договоренностей.

"Как бизнесмен, Трамп считает, что нет ничего плохого в том, что большая корпорация, то есть Россия, поглотит маленькую корпорацию – Украину. Для него это нормальный бизнес-процесс, и можно договориться о более-менее приемлемых условиях этого поглощения. Вот что происходит, с точки зрения Трампа", - объяснил Кочетков.

Он считает, что этот бизнес-подход может сыграть с Украиной недобрую шутку.

"Надеюсь, что Трамп слишком оптимистичен относительно возможности договориться с Путиным, и Путин этот оптимизм разрушит, потому что он хочет все – всю Украину, а не какую-то ее часть. А дальше вполне может быть так, что у Трампа с Путиным не сложится, и Трамп обидится (он очень обидчивый человек). И он начнет мстить Путину", - добавил аналитик.

Кочетков не исключает, что при Трампе поддержка Украины Штатами будет даже увеличена.

"При нем есть вариант, что Киев будут дожимать к переговорам на капитулянтских условиях, а есть вариант, что обиженный на Путина Трамп увеличит поддержку", - отметил он.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Что будет делать Байден в случае победы на выборах

По словам Кочеткова, Байден будет пытаться продолжать то, что он делал до сих пор – достичь не-поражения Украины.

"Ведь США сейчас работают не на победу, а на не-поражение нашей страны. Штаты не хотят дать России победить, но точно так же они не дают победить и Украине. У американцев чрезмерная постепенность и сдержанность в отношении предоставления тех видов оружия, с которыми мы можем победить", - сказал он.

Эксперт добавил, что при Байдене военная промышленность, в частности американская, начала набирать обороты.

"Поэтому поставки оружия Украине будут такими, которые не позволят нам проиграть, потерять левобережье и тому подобное. Так что перспективы сложные, но оптимистичные", - считает Кочетков.

Он добавил, что Киев должен строить политику таким образом, чтобы как можно меньше зависеть от того, что будет происходить за океаном.

"К сожалению, пока что этого нет. Сейчас что-то вроде ступора: мы просто ждем, кто победит в США, а дальше попробуем выстроить с победителем отношения. Это не стратегический подход", - резюмировал аналитик.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым о том, чего ждать Украине от США после президентских выборов и избрания Трампа или Байдена:

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

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