Украина не может выиграть войну на поле боя: в ГУР сделали неожиданное заявление

Обе стороны могут столкнуться с нехваткой оружия, но если ничего не изменится в других аспектах, Украина "закончится" первой, сказал Вадим Скибицкий.

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Украина не сможет выиграть войну только на поле боя / Коллаж: Главред, фото: РБК-Украина, 38 отдельная бригада морской пехоты

Украина не сможет победить в войне только на поле боя. Даже если ВСУ смогли бы оттеснить российские войска к границам 1991 года, это не завершило бы войну. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью The Economist.

По его словам, войны такого рода могут закончиться только договорами. Обе стороны пытаются занять "выгодную позицию" перед потенциальными переговорами.

"Содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года. К тому времени Россия столкнется с серьезными "встречными ветрами". Обе стороны могут в конце концов столкнуться с нехваткой оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, Украина "закончится" первой", - говорится в материале. видео дня

Скибицкий отметил, что российские военные мощности могут достичь плато в начале 2026 года из-за недостатка материалов и инженеров.

Представитель ГУР считает, что наиболее неопределенным фактором войны является Европа. Если соседи Украины не смогут увеличить производство оборонной продукции для помощи Украине, они также окажутся под угрозой со стороны России.

Скибицкий отметил, что храбрость и самопожертвование Украины дали Европе время на подготовку, уменьшив угрозу от российских войск. Теперь вопрос в том, будет ли Европа готова продолжать поддерживать Украину, чтобы оставить страну в игре.

"Мы будем продолжать бороться. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но результат войны... зависит не только от нас", - добавил представитель ГУР.

Кто такой Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

Война в Украине - вероятность переговоров с Россией

Напомним, бывший командующий Сухопутных сил США генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что единственным результатом заморозки станет отложение на некоторое время следующего шага РФ. Кроме того, по его мнению, только украинцы должны решать свое будущее, все зависит от Украины.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба возмутился вопросом СМИ о возможных компромиссах Украины для достижения мира и назвал такие разговоры "безумием". Он подчеркнул, что распространение таких слухов является российской пропагандой, которая пытается убедить мир, что Украина должна пожертвовать своими территориями.

Как сообщал Главред, сейчас Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала".

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