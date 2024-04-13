Украина может проиграть в войне в этом году: британский генерал раскрыл план РФ - ВВС

Оккупанты стремятся воспользоваться затруднительным положением ВСУ, которые испытывают острую нехватку вооружений, и осуществить новое наступление летом.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-mozhet-proigrat-v-voyne-v-etom-godu-britanskiy-general-raskryl-plan-rf-vvs-10557611.html Ссылка скопирована

Россия может победить без захвата новых территорий / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, СтратКом ВСУ

Россия может победить в войне в этом году, даже без прорыва фронта и захвата новых территорий. Кремль намерен сломать волю украинцев к сопротивлению. Об этом говорится в публикации BBC.

Бывший командующий Объединенных сил Великобритании, генерал Ричард Берронс заявил изданию, что видит "серьезный риск" поражения Украины уже в этом году.

"Украина может почувствовать, что не может победить (это произойдет - ред.) когда дело дойдет до вопроса, почему люди должны продолжать сражаться и умирать, только чтобы защитить то, что невозможно защитить", - сказал британский генерал. видео дня

По его словам, Украина еще не дошла до этой критической точки. В то же время российские оккупанты стремятся воспользоваться затруднительным положением ВСУ, которые испытывают острую нехватку вооружений, и осуществить новое наступление летом. Во время большого наступления, оккупанты могут попытаться не только физически прорвать украинские оборонительные линии, но и вызвать деморализацию населения.

"Нынешняя стратегическая цель России может быть даже не территориальной. Это может быть просто для того, чтобы подавить боевой дух Украины и убедить ее западных сторонников, что эта война - проигранное дело", - отметили в издании.

Старший научный сотрудник аналитического центра Уайтхолл Джек Уотлинг считает, что целью России является "попытаться создать ощущение безнадежности". Однако, он подчеркивает, что даже успешное наступление оккупантов не гарантирует быстрого завершения войны, поскольку трудно преодолеть украинское сопротивление и полностью оккупировать территории.

"Наиболее вероятным результатом будет то, что Россия достигнет успехов, но не сумеет прорваться. Она не имеет достаточно больших или хороших сил, чтобы пробить весь путь к реке (Днепр - оед)... но война обернется в пользу России", - добавил генерал Берронс.

Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены. Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По его словам, РФ потеряла погибшими 180 тысяч человек, без вести пропавших подсчитать не удается. В общем, потери оккупантов составляют до 500 тысяч вместе с ранеными. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Наступление РФ - мнения экспертов

Напомним, по словам военного эксперта Михаила Самуся, РФ готовит новое наступление на май-июнь, а к тому времени собирает резервы из контрактников. Оккупанты будут пытаться прорвать фронт на направлении Часового Яра, Лиманском и Угледарском.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов считает, что российские оккупанты не имеют возможностей для масштабного наступления в Украине этим летом. По его словам, то, что происходит сейчас на фронте, является максимумом их усилий.

Также полковник Ээро Ребо отметил, что ВСУ сейчас находятся в обороне, на фронте ощущается нехватка боеприпасов и усталость воинов. В то же время российские оккупанты имеют тактическую инициативу, которую не смогли развить в прорыв или достичь значительных успехов.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред