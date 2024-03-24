Украина способна победить в войне: топ-руководитель НАТО назвал главное условие

Воины Украины уже коренным образом изменили многие аспекты современной войны, сказал руководитель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

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Украина нуждается в усилении поддержки со стороны западных союзников - Бауэр / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 22-ОМБр

Украина способна одержать победу в войне с агрессором Россией. Все, что нужно – поддержка со стороны стран Североатлантического альянса. Помощь должна быть усилена. Украинские военные уже в корне изменили многие аспекты современной войны. Об этом заявил руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Как сообщает Европейская правда, он предостерег от лишнего пессимизма в рассуждениях о способности Украины победить в войне и призвал к дальнейшей поддержке государства.

По словам чиновника, пессимисты не выигрывают войны.

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"Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистичными в 2024 году", сказал Бауэр.

Украине нужна помощь союзников

Как полагает глава военного комитета Альянса, если анализировать факты, можно сделать вывод, согласно которому есть все основания быть уверенными в способности Киева добиться успеха.

"Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в еще большей поддержке", - считает Бауер.

Также он акцентировал внимание на том, что украинские военные уже коренным образом изменили многие элементы современной войны.

"Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", - подчеркнул Роб Бауер.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Военная помощь Украине от Запада

Украина ждет решение относительно помощи США в марте-апреле, сказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Штаты до сих пор не проголосовали за законопроект, которым предусмотрено более 60 миллиардов помощи для Украины. Республиканцы блокируют инициативу из-за вопроса границы с Мексикой, а Белый дом в отсутствии решение Конгресса не может выделять Киеву пакеты помощи.

Законодатели рассмотрят инициативу о помощи Украине и союзникам, сказал глава Палаты представителей Майк Джонсон. По его словам, также изучается возможность оплаты поддержки Киеву за счет конфискованных у российских олигархов денежных средств.

Украина может недополучить военную помощь от ЕС, написали журналисты CNN. Как полагают в американской прессе, Европе не хватает согласованности и политической воли в вопросе поддержки Киева.

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