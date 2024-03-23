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Украина может недополучить военную помощь от ЕС - CNN

Ангелина Подвысоцкая
23 марта 2024, 18:59
У ЕС недостаточно политической воли, чтобы предоставить Украине все необходимое оружие.
ЕС, ВСУ
У ЕС недостаточно политической воли для полноценной военной помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, УНИАН

Украина рискует недополучить необходимое оружие от Евросоюза несмотря на то, что западные партнеры имеют возможность восполнить этот пробел в поставках. Все из-за того, что европейские лидеры не имеют на это политической воли. Об этом сообщает CNN.

Лидеры ЕС пока не приняли конкретных решений о выделении денег на оружие для Украины. В целом ЕС уже прислал Киеву больше денег, чем США. Из 85 миллиардов долларов только 5,6 миллиарда пошли на военную помощь Украине. Остальные деньги были направлены на гуманитарную и финансовую помощь.

"По последним данным Всемирного банка, ВВП России составляет 2,24 триллиона долларов, по сравнению с 16,75 триллиона долларов ЕС. На бумаге это означает, что Европа гипотетически может пережить Россию, если война станет войной экономического истощения. Или более грубо: да, у Европы действительно есть деньги, чтобы закрыть американскую пропасть. Сложность заключается в том, как это работает политически", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что некоторые страны-члены ЕС нейтральны в военном плане и не могут поставлять Украине оружие. Другие страны хотят покупать американское оружие и отправлять Украине, а третьи - производить оружие в пределах ЕС.

"В краткосрочной перспективе Украине срочно нужно оружие. Итак, сможет ли Европа заполнить пустоту финансирования в Украине, которую оставил Вашингтон? Ответ - да, у Европы есть средства. Больше вопрос - есть ли у нее воля", - говорится в публикации.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено - в The Hill назвали сроки. Этот вопрос будет отложен как минимум - до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а затем вернуться к международным вопросам.

Но после этого Джонсон пообещал не затягивать с помощью Украине. Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

Также ранее сообщалось, что Украина получит еще партию Leopard 2A4. Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будут внесены изменения относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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