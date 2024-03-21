"Мы понимаем роль Америки": Джонсон пообещал не медлить с помощью Украине

К пакету помощи Украине и другим союзникам США Конгресс перейдет уже в ближайшее время.

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Майк Джонсон пообещал не медлить с помощью Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, defense.gov

Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

По словам Джонсона, бюджетные вопросы практически согласованы и должны быть проголосованы уже на этой неделе, передает Голос Америки.

Конгресс должен принять бюджет до 22 марта, иначе может произойти так называемый шатдаун - временное прекращение работы правительственных учреждений США.

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Отметим, что после 22 марта в заседаниях Палаты представителей начинается двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, Израилю и другим партнерам США законодатели, скорее всего, перейдут после 8 апреля.

"Сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины. Мы говорим обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров. Я думаю, что в сознании многих людей есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей. Также сейчас много обсуждают REPO Act - законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов и таким образом, частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция предоставления помощи в кредит", - сказал Джонсон на пресс-конференции 20 марта.

По словам спикера, среди законодателей "сейчас ведется много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса".

"Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру", - добавил Джонсон.

Кто такой Майк Джонсон Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена. В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Задержка с военной помощью США Украине

19 марта издание The Hill писало о том, что вопрос предоставления военной помощи США Украине будет отложен как минимум - до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а потом вернуться к международным вопросам.

Тем временем координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

12 марта Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов. Это первый пакет вооружений от США в 2024 году - последний раз такое объявление было в конце декабря.

Politico писало о том, что в рамках первого за много месяцев пакета помощи Соединенные Штаты отправят Украине дальнобойные ATACMS радиусом действия до 160 км.

Военная помощь Украине от США США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден. Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей". Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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