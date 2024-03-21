УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Мы понимаем роль Америки": Джонсон пообещал не медлить с помощью Украине

Анна Ярославская
21 марта 2024, 06:58
К пакету помощи Украине и другим союзникам США Конгресс перейдет уже в ближайшее время.
Майк Джонсон, военная помощь США
Майк Джонсон пообещал не медлить с помощью Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, defense.gov

Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

По словам Джонсона, бюджетные вопросы практически согласованы и должны быть проголосованы уже на этой неделе, передает Голос Америки.

Конгресс должен принять бюджет до 22 марта, иначе может произойти так называемый шатдаун - временное прекращение работы правительственных учреждений США.

видео дня

Отметим, что после 22 марта в заседаниях Палаты представителей начинается двухнедельный перерыв, поэтому к законопроекту о финансировании помощи Украине, Израилю и другим партнерам США законодатели, скорее всего, перейдут после 8 апреля.

"Сейчас речь не идет о механизме финансирования конкретно Украины. Мы говорим обо всем пакете дополнительного финансирования для партнеров. Я думаю, что в сознании многих людей есть большая разница между летальной помощью для Украины и гуманитарной составляющей. Также сейчас много обсуждают REPO Act - законопроект, который позволит использовать конфискованные активы российских олигархов и таким образом, частично оплачивать помощь Украине. Кроме того, обсуждается концепция предоставления помощи в кредит", - сказал Джонсон на пресс-конференции 20 марта.

По словам спикера, среди законодателей "сейчас ведется много вдумчивой, целенаправленной работы и обсуждения этого вопроса".

"Мы понимаем роль, которую играет Америка в мире. Мы понимаем важность послать миру мощный сигнал о том, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам шагать по миру", - добавил Джонсон.

Кто такой Майк Джонсон

Республиканец и ярый "трампист" Майк Джонсон 25 октября 2023 года стал новым спикером Палаты представителей Конгресса США. За Джонсона из Луизианы проголосовали все 220 республиканцев. Как отмечали СМИ, этот конгрессмен голосовал против многих инициатив Конгресса по поддержке Украины. Впрочем, в процессе избрания на должность спикера Джонсон сказал, что открыт к переговорам по запросу президента Джо Байдена.

В настоящее время Джонсон отказывается выносить на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню из-за "миграционного" спора с Белым домом.

Задержка с военной помощью США Украине

19 марта издание The Hill писало о том, что вопрос предоставления военной помощи США Украине будет отложен как минимум - до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а потом вернуться к международным вопросам.

Тем временем координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

12 марта Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов. Это первый пакет вооружений от США в 2024 году - последний раз такое объявление было в конце декабря.

Politico писало о том, что в рамках первого за много месяцев пакета помощи Соединенные Штаты отправят Украине дальнобойные ATACMS радиусом действия до 160 км.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь война России и Украины Майк Джонсон
Реклама

Главное за день

В небе над Киевом и областью сбили около 30 ракет: новые подробности ракетного удара

В небе над Киевом и областью сбили около 30 ракет: новые подробности ракетного удара

07:08 Украина
Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие

Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие

05:14 Украина
РФ запустила по Украине десятки ракет: в регионах звучат взрывы

РФ запустила по Украине десятки ракет: в регионах звучат взрывы

04:52 Украина
Все главные новости

Популярное

Звездный статус сыграл : экс-побратим Козловского раскрыл правду про его службу 21070

"Звездный статус сыграл": экс-побратим Козловского раскрыл правду про его службу

Макрону что-то известно : журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой 8439

"Макрону что-то известно": журналист назвал город, который РФ может атаковать ядеркой

Тело 51-летней украинки нашли только сейчас: новые детали дерзкого убийства в ФРГ 7041

Тело 51-летней украинки нашли только сейчас: новые детали дерзкого убийства в ФРГ

В России подтвердили удар по Энгельсу : есть поврежденные Ту и двухсотые 4576

В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

Последние новости

07:08

В небе над Киевом и областью сбили около 30 ракет: новые подробности ракетного удара

06:58

"Мы понимаем роль Америки": Джонсон пообещал не медлить с помощью Украине

06:10

Что случилось с Макроном и Франциеймнение

05:50

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: надо за 6 секунд найти сову

05:14

Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие

РФ переходит на иранскую модель экономики и снижает зависимость от нефти и газа – КущРФ переходит на иранскую модель экономики и снижает зависимость от нефти и газа – Кущ
05:14

Как избавиться от мха и лишайников на деревьях: средства, которые быстро их уничтожат

05:10

Как не опозориться с покупкой: в чем разница между виски, скотчем и бурбономВидео

04:52

РФ запустила по Украине десятки ракет: в регионах звучат взрывы

04:28

"Черти против сатаны": Сотник рассказал, как оппозиция РФ сыграла на руку ПутинуВидео

Реклама
03:30

У ВСУ появились новые FPV: российская РЭБ их "не видит"

03:00

В ванне без Пугачевой: Максим Галкин показал, как отрывался на отдыхе

02:30

Гленн Клоуз получила перелом и синяки в день своего 77-летия - фото без макияжа

02:05

Как понять, что пора сажать картошку - лучшее время и глубина для богатого урожая

02:01

Мозговая и Пономарев показали редкие фото общей "непубличной" дочери

01:35

"Цена для россиян будет слишком высокой": эксперт объяснил, какого шага будет избегать РФВидео

00:29

"Задыхаюсь, прощай": харьковчане рассказали, какие смс получили от близких после атаки РФ

20 марта, среда
23:29

Сотник – о войне России с НАТО: будет махач с Западом, последний бой КремляВидео

23:12

Нидерланды дают €150 млн на боеприпасы для F-16: когда самолеты будут в Украине

23:11

"Не будем друзьями": бывшая протеже Потапа рассказала про странную встречу с ним

22:38

Россия сама уничтожила "ФАБами" село под Белгородом - BILD

Реклама
22:36

Чем грозит стресс во время беременности: какие могут быть опасности

22:07

Горячий Макрон показал накачанное тело в зале: сеть взорвалась мэмами

22:04

Советник Байдена назвал условия победы Украины: ни слова о деоккупации территорий

22:02

Украину ждут 3-4 очень тяжелых месяцев: Данилов назвал разрушительный план Путина

21:42

Это очень больно: Катерина Тышкевич показала последствия сепсиса на теле

21:08

Украина получит еще партию Leopard 2A4: когда танки появятся на фронте

20:40

Удары дронами по НПЗ: в России остановилась работа ряда предприятий, детали

20:31

"Тайна, которую все знают": в МИД Польши намекнули, что в Украине есть западные военные

19:58

Церковный праздник 21 марта: что нельзя делать в день преподобного Иакова

19:45

Бои за Белгород: оккупанты пошли на штурм РДК, но попали в ловушкуВидео

19:40

Мобилизация 500 тысяч украинцев и помощь от США: в Кабмине раскрыли планы Киева

19:36

Будет очень сильный туман и дождь: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:29

"Война – это всегда поражение": Папа Римский склоняет Украину к переговорам с РФ

19:13

"Родные горюют! Невыразимая потеря": в Сети прощаются с Вячеславом Узелковым

19:10

Какой главный вызов Украины после войнымнение

18:50

Никакого "прилета" не было: в Молдове сделали заявление по взрыву в Приднестровье

18:43

После скандала: Стас Михайлов промямлил ответ Пугачевой

18:38

Можно привлечь сумасшедшее состояние: какие 5 знаков зодиака ждет сюрприз в лунное затмение

18:35

"Нас интересует скорость": Шмыгаль признался, когда Украина получит 800 тыс. снарядов

18:11

"Смертельная опасность": какие растения в вашем саду опасны для животных

Реклама
18:09

Получение медицинских данных Кейт Миддлтон: лондонская клиника начала расследование

18:07

Как быстро почистить расческу от грязи: девушка показала лайфхак

17:58

Взрывы в Белгороде и Курске: журналист предвидит появление в РФ своих "ЛДНР"Видео

17:51

Яркое видео: сын Андрея Шевченко впервые вышел играть за сборную УкраиныВидео

17:42

Франция способна перебросить в Украину 60 тысяч боеготовых войск – генерал

17:41

Россияне провели провальные штурмы и отступили: ВСУ "покрошили" врага на юге

17:00

Холоденко назвала главную черту советского человека: в чем отличие от европейца

16:57

"Бросают "мясные штурмы": в ВСУ раскрыли опасную ситуацию под Запорожьем

16:51

В России подтвердили удар по "Энгельсу": есть поврежденные Ту и "двухсотые"

16:50

Бесподобна шикарная закуска за 3 минуты: легче рецепта не найтиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять