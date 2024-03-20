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Мобилизация 500 тысяч украинцев и помощь от США: в Кабмине раскрыли планы Киева

Андрей Ганчук
20 марта 2024, 19:40
Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.
Мобилизация в Украине, Конгресс
Украине пока не нужно мобилизовывать полмиллиона граждан, Киев ждет помощи от США - Шмыгаль / Коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

Украине нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек, потому что на фронте проводятся ротации, а в страну поступают вооружения. Решающее значение имеет военная помощь США в размере более 60 миллиардов долларов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает Bloomberg, в среду, 20 марта, он рассказал о том, что решающее значение для реализации планов Киева в отражении российской военной агрессии имеет военная помощь от США.

"Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности", - отметил Шмыгаль.

видео дня
Мобилизация 500 тысяч украинцев и помощь от США: в Кабмине раскрыли планы Киева
Кратко об ATACMS / Инфографика: Главред

Когда Украина получит военную помощь от США

По словам премьера, Киев ведет "активный диалог" с представителями Конгресса как от Демократической, так и Республиканской партий. Положительные новости относительно предоставления помощи ожидаются " в этом или максимум в следующем месяце".

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Военная помощь Украине от США

Конгресс до сих пор не утвердил финансирование военной помощи Украине в размере более 60 миллиардов долларов. Инициативу блокируют республиканцы в Палате представителей. Ранее Сенат уже проголосовал за поддержку Киева. В The Washington Post написали, что Вашингтон демонстрирует "политическую дисфункцию" и решение о помощи может быть слишком поздно. Украина в такой ситуации к лету может понести большие потери.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что идея о предоставлении Украине военной помощи в кредит может быть поддержана Палатой представителей в ближайшие дни. Сенатор проинформировал об инициативе президента Владимира Зеленского.

Рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено, написали журналисты The Hill. Ожидается, что Палата представителей не рассмотрит инициативу минимум до 9 апреля.

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Кабмин военная помощь Денис Шмыгаль война России и Украины
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