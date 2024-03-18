В США ищут варианты: сенатор раскрыл неожиданный план помощи Украине

Майк Джонсон пытается найти способ продвинуть помощь Украине, уверяет Линдси Грэм.

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Линдси Грэм прокомментировал ситуацию с помощью Украине / Коллаж: Главред, фото: фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Офис президента

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм надеется, что предложение превратить помощь Украине в беспроцентный кредит будет поддержано в Палате представителей в ближайшие дни.

Как сказал он в ходе брифинга в ходе визита в Киев, идея превратить помощь Украине в беспроцентный кредит имеет шанс на поддержку в Палате представителей в ближайшие дни.

"Я разговаривал со спикером до приезда. Он пытается найти способ продвинуть помощь Украине. Я думаю, что идея с кредитом будет весьма популярна не только среди республиканцев, но и среди демократов", - сказал американский политик.

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По словам сенатора, он проинформировал президента Украины Владимира Зеленского, что поддерживает эту идею, отметив, что считает, что предложение "получит большую общественную поддержку".

При этом он подчеркнул, что Израиль находится в тяжелом положении и ему тоже нужна помощь. По словам Грэма, он настроен оптимистично в отношении принятия в ближайшее время пакета помощи, включающего помощь Украине, независимо от того, будет ли он разбит на части или принят как единое целое.

"Я надеюсь, что на этой неделе мы найдем способ продвинуться вперед по вопросу с законом о помощи, как только мы примем наш собственный бюджет", - сказал Грэм.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США Украине

Напомним, в Сенате США в середине февраля проголосовали помощь Украине на сумму более 60 миллиардов долларов. После этого документ был отправлен в нижнюю палату – Палату представителей. Там республиканцы заблокировали инициативу под предлогом отсутствия решения проблемы с ситуацией на границе Мексики.

Как сообщалось, Украине придется решать, за какие города сражаться, если не будет военной помощи США, сказала представитель Пентагона Сабрина Сингх. В подобном случае все зависит от ресурсов украинского государства.

США объявили первый пакет помощи Украине в этом году: в Белом доме 12 марта заявили, что Киеву предоставят поддержку на 300 миллионов долларов. Украина получит и ракеты ATACMS дальностью 160 километров.

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