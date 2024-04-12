Не останется танков и боевых машин: аналитики дали прогноз войны до 2025 года

Российская армия все еще опирается на массовость своих войск, несмотря на то, что несет большие потери.

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Когда у России закончатся боеприпасы / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия для ведения войны против Украины использует старую технику. Аналитики считают, что к середине 2025 года на российских складах может не остаться старых танков и боевых машин.

Как отмечается в издании Forbes, Кремль пополняет потери российской армии в Украине, расконсервируя старые запасы техники. Речь идет о боевых машинах 1970-х годов, а в некоторых случаях даже 60-х или 50-х годов.

Издание добавляет, что эта техника - ограниченный ресурс, ее невозможно заменить новым производством. Эстонский военный и аналитик Артур Рехи считает, что к середине 2025 года на российских складах не останется старых танков и боевых машин. По мнению аналитика, время России истекает.

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При этом издание отмечает, что российская армия все еще опирается на массовость войск, несмотря на то, что несет потери.

Американский генерал Кристофер Каволи отметил, что армия РФ сейчас фактически больше на 15%, чем в начале полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, за прошлый год Россия увеличила численность своих войск на передовой с 360 до 470 тысяч.

Что известно о Forbes Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире. Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте. В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

Напомним, что РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб. Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели, тогда как 97% поражают гражданскую инфраструктуру.

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