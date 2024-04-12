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Мощность превышает 9 килотонн: РФ запустила по Украине 1000 ракет, 2800 дронов, 7000 бомб

Анна Ярославская
12 апреля 2024, 10:05обновлено 12 апреля, 11:10
Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели, в то время как 97% поражают гражданскую инфраструктуру.
Сергей Кислица, ракетный удар
Сергей Кислица сказал, сколько ракет, дронов и УАБ Россия выпустила по Украине в 2024 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 126 отдельная бригада ТРО

С начала 2024 года страна-агрессор Россия выпустила по Украине почти 1000 ракет, около 2800 ударных беспилотников, а также почти 7000 управляемых авиационных бомб. Подавляющее большинство целей российских захватчиков были гражданскими, а не военными. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза ООН.

"Общая взрывная мощность комбинированных авиационных ударов по Украине за этот период превышает 9 килотонн. Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели, в то время как 97% поражают гражданскую инфраструктуру", - говорится в заявлении Кислицы, опубликованном в Facebook.

Постпред Украины в ООН отметил, что Россия сознательно нацелилась на критическую энергетическую инфраструктуру Украины, в частности - на производство электроэнергии. После мартовских атак было уничтожено 80% тепловой энергии. Серьезные повреждения получили также гидроэлектростанции.

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Представитель Украины в ООН напомнил о постоянных обстрелах Харькова и о том, что оккупанты. применяют тактику двойных ударов - то есть атакуют место первой атаки новой волной ракет или беспилотников во время спасательной операции.

По его словам, мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила, что по меньшей мере 604 гражданских лица были убиты или ранены в Украине в прошлом месяце, что на 20% больше, чем в феврале. Среди раненых и погибших в марте из-за российских атак - 57 украинских детей. Число пострадавших украинских детей также удвоилось по сравнению с февралем.

"В своих оценках Миссия четко дала понять, что мартовское увеличение числа жертв среди гражданского населения произошло главным образом из-за атак российских вооруженных сил с использованием ракет и барражирующих боеприпасов по территории Украины, а также увеличения количества воздушных бомбардировок вблизи линии фронта", - добавил постпред Украины в ООН.

По словам Кислицы, человечество должно выучить уроки истории.

"Даже если режимы Путина и Гитлера не являются идентичными близнецами, у них одна и та же токсичная ДНК. Восемьдесят лет назад почти десятилетие, потраченное на политику умиротворения, привело к мировой войне. Попытки умиротворить нового агрессора, которые мы наблюдали в 2014-2022 годах, вылились в полномасштабную войну на европейском континенте", - сказал он.

"Если бы Совет Безопасности существовал во время Второй мировой войны, сидели бы его члены за одним столом с Риббентропом [министр иностранных дел нацистской Германии], пока нацисты разрушали европейские города и отправляли тысячи людей в газовые камеры? И все же сейчас мы сидим рядом с современными реинкарнациями Риббентропов", - добавил дипломат.

Кислица призвал проявить солидарность с Украиной в реализации ее неотъемлемого права на самооборону согласно статье 51 Устава ООН. Также он пригласил "все ответственные страны принять участие и внести свой вклад во всеобъемлющий, справедливый и прочный мир для Украины и всего мира" во время первого мирного саммита, который состоится 15-16 июня в Швейцарии.

Кто такой Сергей Кислица

Сергей Кислица — украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций (с 20 февраля 2020 года).

Окончил факультет международного права Института международных отношений Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко.

Владеет украинским, русским, английским, испанским и французским языками

Ракетный удар по Украине 11 апреля 2024 - последние новости

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром 11 апреля совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели в ряде областей.

В частности, оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в четырех областях - в Харьковской, Запорожской, Львовской и Киевской. Министр энергетики Герман Галущенко уточнил, что энергетики работают над устранением последствий российских ракетных ударов.

В ДТЭК заявили, что Россия атаковала две теплоэлектростанции.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 57 воздушных целей, в том числе 18 ракет и 39 ударных беспилотников.

Позже стало известно, что в результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Россия ударила по Трипольской ТЭС новыми крылатыми ракетами Х-69. Именно эти дозвуковые ракеты позволили оккупантам полностью уничтожить самую мощную электростанцию Киевщины.

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