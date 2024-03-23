Наступление оккупантов на Харьков: аналитики ISW назвали сценарий и угрозы

В ISW отмечают, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом.

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Готовит ли РФ наступление на Харьков / коллаж: Главред, фото: Википедия, 71 отдельная егерская бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Аналитики Института изучения войны сообщили, что вероятная наступательная операция армии РФ на Харьков будет иметь серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за ее проведение, так и для общей кампании Кремля в Украине. Сейчас признаков подготовки такой операции оккупационным войсками нет.

По данным росСМИ, отдельные российские официальные лица выразили надежду, что увеличение количества оккупационных войск позволит захватчикам провести будущую наступательную операцию для окружения Харькова. В частности, об этом информирует интернет-издание "Вёрстка", говорится в отчете ISW.

По словам одного из источников, мобилизованные во время весеннего призывного цикла новобранцы, и "некомпетентные" резервисты якобы будут отправлены на южную границу РФ для выполнения вспомогательных функций или функции пограничных войск в рамках усилий, "направленных на высвобождение более опытных военнослужащих для наступления на Харьков".

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Другой источник в администрации диктатора РФ якобы сообщил изданию, что российские военные нуждаются в 300 тыс. дополнительных военнослужащих для начала операции по окружению Харькова. Мол, что российские военные надеются захватить город, не превратив его во "второй Мариуполь".

Впрочем, в ISW отмечают, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом. Аналитики заявляют, что для этого россиянам нужны длительные передвижения по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

"Сейчас российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, целью которой является выход к реке Оскол в Харьковской области. Впрочем, даже если эти усилия достигнут поставленной цели, перспективы продвижения российских войск в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол являются такими же сложными, как и перспективы продвижения вдоль международной границы с Белгородской областью, если не более сложными", - отмечают в Институте.

Отмечается, что российские войска выделили относительно минимальные силы для защиты международных границ России, и этих сил будет недостаточно для операции по окружению Харькова.

"Озвученный план мобилизации 300 тыс. новых военнослужащих, может позволить российской армии высвободить относительно боеспособные части вдоль линии фронта в Украине для операции по окружению города. Однако это произойдет за счет наступательных операций на тех участках фронта, которые военное командование РФ считает приоритетными в течение более чем полуторагодичной кампании в Украине", - говорится в отчете ISW.

В Институте ранее оценивали, что российские войска могут провести ограниченные наступательные операции вдоль международной границы с Харьковской областью, чтобы оттянуть и закрепить украинские Силы обороны. Кроме того, такая операция может стать попыткой Кремля отреагировать на призывы ультранационалистов оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью, чтобы отвлечь внимание украинцев от продолжающейся российской наступательной операции вдоль оси Харьков-Луганская область, считают американские специалисты.

"ISW пока не обнаружил никаких признаков того, что российские войска сейчас готовятся к наступательной операции с целью окружения Харькова", - сообщается в отчете ISW.

Напомним, что в разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. 21 марта Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли по меньшей мере 10 самолетов Ту-95.

В ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте. Александр Павлюк заявил, что россияне делают все, чтобы продолжать наступление на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Сейчас Силы обороны не имеют преимущества на поле боя.

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