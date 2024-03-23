УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Наступление оккупантов на Харьков: аналитики ISW назвали сценарий и угрозы

Юлия Закрепа
23 марта 2024, 08:57
В ISW отмечают, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом.
Наступление оккупантов на Харьков: аналитики ISW назвали сценарий и угрозы
Готовит ли РФ наступление на Харьков / коллаж: Главред, фото: Википедия, 71 отдельная егерская бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Аналитики Института изучения войны сообщили, что вероятная наступательная операция армии РФ на Харьков будет иметь серьезные проблемы как для российских сил, ответственных за ее проведение, так и для общей кампании Кремля в Украине. Сейчас признаков подготовки такой операции оккупационным войсками нет.

По данным росСМИ, отдельные российские официальные лица выразили надежду, что увеличение количества оккупационных войск позволит захватчикам провести будущую наступательную операцию для окружения Харькова. В частности, об этом информирует интернет-издание "Вёрстка", говорится в отчете ISW.

По словам одного из источников, мобилизованные во время весеннего призывного цикла новобранцы, и "некомпетентные" резервисты якобы будут отправлены на южную границу РФ для выполнения вспомогательных функций или функции пограничных войск в рамках усилий, "направленных на высвобождение более опытных военнослужащих для наступления на Харьков".

видео дня

Другой источник в администрации диктатора РФ якобы сообщил изданию, что российские военные нуждаются в 300 тыс. дополнительных военнослужащих для начала операции по окружению Харькова. Мол, что российские военные надеются захватить город, не превратив его во "второй Мариуполь".

Впрочем, в ISW отмечают, что российская наступательная операция по окружению Харькова была бы чрезвычайно амбициозным проектом. Аналитики заявляют, что для этого россиянам нужны длительные передвижения по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

"Сейчас российские войска проводят наступательную операцию вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, целью которой является выход к реке Оскол в Харьковской области. Впрочем, даже если эти усилия достигнут поставленной цели, перспективы продвижения российских войск в Харьковскую область с восточного берега реки Оскол являются такими же сложными, как и перспективы продвижения вдоль международной границы с Белгородской областью, если не более сложными", - отмечают в Институте.

Отмечается, что российские войска выделили относительно минимальные силы для защиты международных границ России, и этих сил будет недостаточно для операции по окружению Харькова.

"Озвученный план мобилизации 300 тыс. новых военнослужащих, может позволить российской армии высвободить относительно боеспособные части вдоль линии фронта в Украине для операции по окружению города. Однако это произойдет за счет наступательных операций на тех участках фронта, которые военное командование РФ считает приоритетными в течение более чем полуторагодичной кампании в Украине", - говорится в отчете ISW.

В Институте ранее оценивали, что российские войска могут провести ограниченные наступательные операции вдоль международной границы с Харьковской областью, чтобы оттянуть и закрепить украинские Силы обороны. Кроме того, такая операция может стать попыткой Кремля отреагировать на призывы ультранационалистов оттеснить ВСУ от границы с Белгородской областью, чтобы отвлечь внимание украинцев от продолжающейся российской наступательной операции вдоль оси Харьков-Луганская область, считают американские специалисты.

"ISW пока не обнаружил никаких признаков того, что российские войска сейчас готовятся к наступательной операции с целью окружения Харькова", - сообщается в отчете ISW.

Напомним, что в разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. 21 марта Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли по меньшей мере 10 самолетов Ту-95.

В ВСУ раскрыли критическую ситуацию на фронте. Александр Павлюк заявил, что россияне делают все, чтобы продолжать наступление на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Сейчас Силы обороны не имеют преимущества на поле боя.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова ВСУ Харьковская область новости Харьковщины
Реклама

Главное за день

"Путин использует каждую минуту для ударов по Украине": в Белом доме сделали важное заявление

"Путин использует каждую минуту для ударов по Украине": в Белом доме сделали важное заявление

09:24 Украина
Наступление оккупантов на Харьков: аналитики ISW назвали сценарий и угрозы

Наступление оккупантов на Харьков: аналитики ISW назвали сценарий и угрозы

08:57 Украина
РФ ночью атаковала Украину 4 ракетами и 34 дронами: сбить удалось не все

РФ ночью атаковала Украину 4 ракетами и 34 дронами: сбить удалось не все

08:35 Украина
Все главные новости

Популярное

«Пугачевой больше нету»: российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной 26288

"Пугачевой больше нету": российский музыкант Юрий Лоза попрощался с Примадонной

Поняла, что меня спасают : Повалий выдала очередной бред в поддержку оккупантов 13695

"Поняла, что меня спасают": Повалий выдала очередной бред в поддержку оккупантов

Анжелика Варум опозорилась на сцене: зрители освистали артистку 7441

Анжелика Варум опозорилась на сцене: зрители освистали артистку

Виталий Козловский впервые показал беременную жену 4243

Виталий Козловский впервые показал беременную жену

Последние новости

09:32

Ретроградный Меркурий 1-25 апреля: Овнам - похудение, Девам - деньги, Рыбам - ожидание

09:30

Гороскоп на завтра 24 марта: Ракам - прибыль, Козерогам - исполнение желаний

09:24

"Путин использует каждую минуту для ударов по Украине": в Белом доме сделали важное заявление

09:10

"Это ужас": комик Сергей Светлаков был на концерте группы "Пикник" в Крокусе

08:57

Наступление оккупантов на Харьков: аналитики ISW назвали сценарий и угрозы

Когда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на ПасхуКогда в Украине окончательно потеплеет: Наталия Птуха о погодных аномалиях и сюрпризе на Пасху
08:35

РФ ночью атаковала Украину 4 ракетами и 34 дронами: сбить удалось не все

08:10

Кремль готовит эскалацию войны и новую мобилизациюмнение

07:57

Взрыв, а потом пожар: в РФ горит НПЗ в Самарской области - росСМИВидео

07:51

"РФ может продолжить удары по энергосистеме Украины": в ISW назвали цель оккупантов

Реклама
06:47

Вариант концерта в подмосковье идеален для Кремлямнение

05:10

"Теперь нужно ждать атак каждый день": Жданов сделал тревожный прогноз о ракетных ударах

04:34

Как покрасить яйца на Пасху во все цвета радуги: народные методы

03:30

РФ собрала 100-тысячный "кулак": Жданов назвал, какие города под угрозой

03:00

Давай извинения: Волочкова накинулась на Лазарева

02:32

Как уберечься от клеща: какой запах отпугнет их навсегда

02:05

Жених - прочь: Меган Фокс попросила друзей знакомить ее с другими мужчинами

01:29

Тест по картинке: есть ли у вас шестое чувство

22 марта, пятница
23:59

"Вопрос ДнепроГЭС россияне решили": полковник назвал цель удара РФ по дамбе

23:47

Как часто надо мыть голову, чтобы не выпадали волосы: трихолог удивила ответом

23:30

"Смерть за смерть": Медведев нагло угрожает украинцам "безжалостным уничтожением"

Реклама
23:06

"Может иметь последствия": адмирал дал громкое заявление о войсках НАТО в Украине

22:42

Кровавое побоище в "Крокусе" устроено Путиным, но зачем?мнение

22:17

"Теракт готовился": добровольцы РФ официально обвинили Путина в расстреле людей под Москвой

22:17

У Кейт Миддлтон рак: как трагическую новость она сообщила детямВидео

22:08

Теракт организовали российские спецслужбы: ГУР назвало жестокие цели Кремля

22:03

Чем грозит стресс во время беременности: какие могут быть опасности

22:02

Невзоров. В любой непонятной ситуации Путин устраивает терактВидеоблоги

21:49

"США, Британия, Украина": пропаганда РФ нашла "виновных" в теракте без расследования

21:35

Жизель Бюндхен рассказала, как поборола панические атаки с помощью еды

20:59

Теракт в Москве: что пишут пропагандистские помойкимнение

20:59

Ротация - приоритет: Сырский сделал важное заявление о масштабных изменениях в ВСУ

20:37

Сколько нужно варить пельмени: неожиданный ответ просто сразит наповалВидео

20:12

У Кейт Миддлтон обнаружили ракВидео

20:02

Стрельба, взрывы и куча погибших: все, что известно о кровавом теракте под МосквойВидео

19:54

Цены на топливо и алкоголь резко взлетят: Кабмин предлагает повысить акцизы

19:54

"РФ открыла сезон ракетных атак": Жданов сказал, чего добивается Путин новыми ударами

19:40

Почти 20-градусная жара: Украину накрывает весеннее потепление

19:16

Будут серьезные финансовые проблемы: что нельзя делать 23 марта - приметы дня

19:10

Россия выбрала худшее время для энергетической атаки на Украинумнение

18:50

В Раде определились относительно отсрочки от мобилизации: кто ее получит

Реклама
18:40

"Приняли важные решения": Зеленский после Ставки сказал, что лучше всего защитит Украину

18:26

Сколько нужно стажа для пенсии в Украине: как докупить, чтобы не "пролететь"Видео

18:03

"ВСУ не воюют своим оружием": в РФ нагло высказались о "достигнутой цели" в Украине

17:50

Как покрасить яйца шелухой лука: 7 шагов, чтобы результат получился непревзойденным

17:48

"1 к 7 в пользу РФ": в ВСУ раскрыли критическую ситуацию с артснарядами

17:31

Тяжелобольной Уиллис отпраздновал 15-ю годовщину свадьбы

17:26

Ударами по энергетике Путин намерен "погасить" военное производство и устроить катастрофу – ЖдановЭксклюзив

16:52

В камуфляже в США: Дмитрий Ступка совершил циничный поступок

16:39

Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на фронт еще три внедорожника

16:38

"Есть договоренность": Стефанишина призналась, когда начнутся переговоры Украины и ЕС

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять