В России выдали циничное оправдание жестоким ударам по Украине

Москва уверяет, что якобы уничтожила иностранную военную технику в Украине, которую предоставили страны НАТО.

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В Минобороны РФ сделали циничное заявление об обстреле Украины / коллаж: Главред, фото: патрульная полиция Хмельницкой области, скриншот: видео

Россия придумала циничное оправдание масштабной атаке на энергетику Украины 22 марта. Москва утверждает, что это якобы был ответ на рейд российских добровольцев на территорию РФ.

У Шойгу заявили, что российская армия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" и беспилотниками по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и "иностранных наемников".

Минобороны РФ нафантазировало, что якобы было "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".

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Также Москва уверяет, что якобы уничтожила иностранную военную технику в Украине, которую предоставили страны НАТО и "нарушила переброску к переднему краю резервов". Россия традиционно заявила о достижении всех целей.

При этом Минобороны РФ оправдывается, что масштабный обстрел Украины якобы был ответом на рейд российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области.

Обстрел Украины 22 марта: что известно

Напомним, что Россия ночью 22 марта атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины.

РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье. На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. В Укргидроэнерго сообщили, что ситуация на дамбе станции контролируемая - угрозы прорыва нет.

Стало известно, что в ДнепроГЭС попали 8 ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что в саму ГЭС попали 8 раз - то есть 8 ракет. Объект действительно временно выведен из строя и повреждения очень значительные. Опасности для граждан нет.

В МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта. Игорь Клименко сообщил, что известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов.

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