В России выдали циничное оправдание жестоким ударам по Украине

Россия придумала циничное оправдание масштабной атаке на энергетику Украины 22 марта. Москва утверждает, что это якобы был ответ на рейд российских добровольцев на территорию РФ.
У Шойгу заявили, что российская армия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" и беспилотниками по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и "иностранных наемников".
Минобороны РФ нафантазировало, что якобы было "дезорганизовано функционирование предприятий промышленности по выпуску и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов".
Также Москва уверяет, что якобы уничтожила иностранную военную технику в Украине, которую предоставили страны НАТО и "нарушила переброску к переднему краю резервов". Россия традиционно заявила о достижении всех целей.
При этом Минобороны РФ оправдывается, что масштабный обстрел Украины якобы был ответом на рейд российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области.
Обстрел Украины 22 марта: что известно
Напомним, что Россия ночью 22 марта атаковала Украину, мощные взрывы прогремели в Харькове, Днепре, Запорожье. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ночью состоялась самая масштабная атака на энергетику Украины.
РФ ударила ракетами по дамбе ДнепроГЭС в Запорожье. На станции вспыхнул пожар. На месте работают чрезвычайные службы и энергетики. В Укргидроэнерго сообщили, что ситуация на дамбе станции контролируемая - угрозы прорыва нет.
Стало известно, что в ДнепроГЭС попали 8 ракет. В Офисе генпрокурора сообщили, что в саму ГЭС попали 8 раз - то есть 8 ракет. Объект действительно временно выведен из строя и повреждения очень значительные. Опасности для граждан нет.
В МВД озвучили последствия ракетного удара 22 марта. Игорь Клименко сообщил, что известно о 2 погибших людях и по меньшей мере 8 раненых в Хмельницком. Также 6 травмированных в Запорожье, 3 человека там считаются без вести пропавшими на местах ударов.
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