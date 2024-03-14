Россия не выводит корабли в Черное море: в ВСУ раскрыли, что происходит

Спикер военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что по состоянию на 14 марта россияне уже семь дней не выводят корабли на боевое дежурство в Черное море.
"Фактически сейчас мы не наблюдаем уже седьмые сутки присутствия российских оккупационных кораблей в нашем Черном море. Выполняли они вчера небольшое задание, восстанавливали там боновые заграждения, но, опять же, именно выходов в море сейчас нет", - сказал представитель ВМС ВСУ для "Суспільного".
Он добавил, что в Азовском море дежурит один корабль для охраны Крымского моста. Впрочем он прикрывает мост только с севера.
Черноморский флот России
Краснознамённый Черноморский флот Российской Федерации - часть военно-морских сил РФ, расположенная на Чёрном море. Флот выходит также в Средиземное море. В 2010 году вошел в состав Южного военного округа.
Командование флота дислоцировано в Севастополе. Другая важная военно-морская база - Новороссийск.
В состав флота входят 14 больших кораблей, 6 дизельных подводных лодок, 23 малых кораблей и катеров.
По украинско-российскому соглашению от 1997 года Севастопольская база должна была быть оставлена российским флотом в 2017 году. Согласно Соглашению Януковича-Медведева срок пребывания флота в Севастополе был продлен до 2042 года. Однако, после вторжения в Крым Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о базировании 31 марта 2014 года. После того ЧФ РФ является частью оккупационных войск государства-агрессора в Украине.
Ситуация в Черном море: что известно
Напомним, что воины ССО взорвали радиолокационную станцию оккупантов в Черном море. Спецоперацию "Цитадель" проводили ночью. В результате была уничтожена РЛС и оборудование, которое помогало врагу атаковать юг Украины дронами.
в ГУР показали, как отжали у россиян "Вышки Бойко" и выбили их в Черном море. Известно, что освобождение черноморской платформы "Таврида" удалось не с первой попытки. В итоге бойцам специального назначения удалось получить там важные трофеи и разведданные.
Северная часть Черного моря перешла под контроль Украины. Украинские силы обороны сделали и достигли то, что раньше казалось совершенно нереальным и недостижимым. Такой вывод об украинских защитниках озвучил Кирилл Буданов.
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