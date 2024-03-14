'Обстановка напряженная': генерал доложил о ситуации на фронте и потерях

Силы обороны Украины уничтожили также 1 склад боеприпасов и 2 блиндажа противника, сообщил Тарнавский.

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На фронте ухудшается ситуация / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в зоне ответственности обстановка напряженная, но контролируемая. Наши воины продолжают ведение оборонительной операции.

За минувшие сутки произошло 56 боевых столкновений. Российский агрессор нанес 26 авиаударов, совершил 866 обстрелов и 80 ударов дронами-камикадзе, отметил он в своем Telegram-канале.

Общие потери россиян за минувшие сутки в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" составили:

видео дня

в живой силе - 408 человек (убитыми и ранеными; также 1 оккупант был взят в плен);

в вооружении и военной технике - 32 единицы (1 танк, 9 ББМ, 2 артсистемы, 2 СПГ/АГС, 17 автомобилей и 1 единица спецтехники);

нейтрализовано 319 БпЛА различных типов.

Силы обороны Украины уничтожили также 1 склад боеприпасов и 2 блиндажа противника.

ВСУ уничтожили 970 оккупантов за сутки / фото: Главред

Кто такой Александр Тарнавский Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины в 2022 году. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что под Авдеевкой ВСУ нанесли россиянам критические потери. После выхода из Авдеевки и освобождения Красногоровки украинские воины продолжают бороться и уничтожать российских оккупантов. Враг не оставляет попыток наступления.

В ВСУ признались, под чьим контролем Невельское. Российские оккупанты утверждают, что захватили поселок Невельское в Донецкой области. Однако эта информация является ложной, заявления россиян опроверг представитель ОСУВ "Таврия".

Войска РФ собрали силы на левобережье Херсонщины. Российские войска совершили четыре атаки против украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Силах обороны Украины.

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