Войска РФ собрали силы на левобережье Херсонщины: ВСУ назвали "цель" врага

Российские войска совершили четыре атаки против украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области, рассказали в Силах обороны Украины.

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ВСУ держат плацдарм на левобережье Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: В. Зеленский, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России собирают силы, чтобы попытаться выбить бойцов ВСУ с занятых ими позиций на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Как сообщили в Силах обороны юга, оккупанты после двухдневного периода без штурмов провели 4 штурмовые атаки. Противник понес потери и отошел на предыдущие позиции.

"Наши воины продолжают удерживать занятые позиции и осуществляют меры по расширению плацдарма", - отметили военные. видео дня

Подчеркивается, что россияне активно ведут аэроразведку, наносят удары из артиллерии и применяют большое количество различных дронов с поражающими элементами.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Армия Украины не может перебросить бронетехнику на левобережье Херсонской области, говорили в областной военной администрации региона. Ситуация тяжелая, однако ВСУ продолжают удерживать плацдарм.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что ВСУ будут расширять плацдарм на левобережье Херсонщины. Враг уже сталкивается с проблемами.

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины, рассказали в Силах обороны юга. Украинские военные расширяют плацдарм, который контролируют там. Враг в районе Крынок наносит удары из артиллерии и минометов.

Снарядный голод у ВСУ Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас сильно ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN. Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов. "Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

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