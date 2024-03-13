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Ситуация под Авдеевкой сверхсложная: ВСУ нанесли критические потери РФ - 3 ОШБр

Руслана Заклинская
13 марта 2024, 18:03
Третья отдельная штурмовая бригада нанесла колоссальные потери россиянам, но оккупанты не отступают.
Ситуация под Авдеевкой сверхсложная: ВСУ нанесли критические потери РФ - 3 ОШБр
ВСУ наносят оккупантам серьезные потери под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

После выхода из Авдеевки и освобождения Красногоровки украинские воины продолжают бороться и уничтожать российских оккупантов. ВСУ нанесли россиянам критические потери, но враг не оставляет попыток наступления. Об этом сообщила 3 отдельная штурмовая бригада в Telegram.

"По численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы РФ не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной", - рассказали в 3 ОШБр.

Как отметили в сообщении, подразделениям бригады удалось ликвидировать 500 оккупантов, около 20 вражеских бронированных машин и танков. Также украинские защитники уничтожили ЗРК, артсистемы, САУ и значительное количество автотехники россиян.

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"Несмотря на напряженную ситуацию Третья штурмовая продолжает стирать вражескую пехоту, отражать штурмы и не позволяет оккупантам осуществить прорыв вглубь занятой обороны на Авдеевском направлении", - добавили в бригаде.

Что известно о 3 ОШБр

Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.

Война в Украине

Напомним, российские оккупанты распространили дезинформацию о захвате поселка Невельское в Донецкой области. Эту информацию опроверг представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий и отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над населенным пунктом.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил район, где россияне активно действуют. На фронте продолжаются наступательные действия противника, особенно в районах Тернов, Ивановского, Бердичей, Тоненького, Вербового и Роботиного.

Как сообщал Главред, украинская разведка владеет информацией о планах российских оккупантов. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что войска РФ планируют полностью захватить Донбасс до "коронации" Путина.

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