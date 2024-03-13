Ситуация под Авдеевкой сверхсложная: ВСУ нанесли критические потери РФ - 3 ОШБр

После выхода из Авдеевки и освобождения Красногоровки украинские воины продолжают бороться и уничтожать российских оккупантов. ВСУ нанесли россиянам критические потери, но враг не оставляет попыток наступления. Об этом сообщила 3 отдельная штурмовая бригада в Telegram.
"По численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы РФ не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной", - рассказали в 3 ОШБр.
Как отметили в сообщении, подразделениям бригады удалось ликвидировать 500 оккупантов, около 20 вражеских бронированных машин и танков. Также украинские защитники уничтожили ЗРК, артсистемы, САУ и значительное количество автотехники россиян.
"Несмотря на напряженную ситуацию Третья штурмовая продолжает стирать вражескую пехоту, отражать штурмы и не позволяет оккупантам осуществить прорыв вглубь занятой обороны на Авдеевском направлении", - добавили в бригаде.
Что известно о 3 ОШБр
Соединение Сухопутных Войск ВС Украины защищает страну с первых дней российского вторжения в 2022 году. Создано на базе отрядов территориальной обороны "Азов". Бойцы 3 ОШБр вели бои на Запорожском направлении, подкрепление из полка вертолетами добралось до окруженного Мариуполя. Подразделение участвовало в Херсонском контрнаступлении. В 2023 году полк преобразован в отдельную штурмовую бригаду, которая также воевала под Бахмутом.
Война в Украине
Напомним, российские оккупанты распространили дезинформацию о захвате поселка Невельское в Донецкой области. Эту информацию опроверг представитель ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий и отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над населенным пунктом.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил район, где россияне активно действуют. На фронте продолжаются наступательные действия противника, особенно в районах Тернов, Ивановского, Бердичей, Тоненького, Вербового и Роботиного.
Как сообщал Главред, украинская разведка владеет информацией о планах российских оккупантов. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что войска РФ планируют полностью захватить Донбасс до "коронации" Путина.
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