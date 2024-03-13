Герасимова могли уволить из Генштаба России - СМИ

Герасимов фактически руководил оккупантами еще с 2014 года.

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У Герасимова нашелся преемник / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Российского генерала Валерия Герасимова, командовавшего оккупационными войсками в Украине с начала полномасштабного вторжения, могли сменить, пишет издание SOTA.

Журналисты ссылаются на проект постановления федерального правительства, который вместо Герасимова должен был согласовать исполняющий обязанности начальника Генштаба генерал-полковник Виктор Познихир.

"Ранее главой Генштаба был Валерий Герасимов. По какой причине появился его врио - неизвестно. Учитывая, что на портале опубликован проект документа, речь вряд ли может идти об отпуске Герасимова: к моменту согласования постановления отпуск должен был бы уже закончиться", - отмечает издание. видео дня

Последний раз Герасимов фигурировал в новостях 26 февраля - тогда он участвовал в ряде награждении российских военнослужащих.

Судя по публикациям в пропагандистских ресурсах, 19 февраля это года Путин присвоил Познихиру новое звание - генерал-полковника. До недавнего времени Познихир занимал должность первого замначальника Главного оперативного управления Генштаба. До этого вероятный преемник Герасимова пугал россиян подготовкой Запада к "внезапному ядерному удару" по России.

Кто такой Валерий Герасимов Валерий Герасимов - российский военачальник. Начальник Генштаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ с 9 ноября 2012 года. Герасимова называют главным организатором войны на востоке Украины. Его подозревают в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира и международного правопорядка; активный участник временной оккупации Крыма РФ 2014 года. Находится под санкциями в ЕС, Канаде и Украине, пишет Википедия.

Последние новости по Герасимову

Еще в июле 2023 года британская разведка писала о недовольстве российских офицеров в МО действиями министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Ситуация особенно проявилась в связи с увольнением генерала Ивана Попова, который командовал 58-й армией российских захватчиков на Запорожском направлении. Попова уволили в связи с критикой Шойгу, а не по причине неудач оккупантов.

А в октябре 2023 года появилась информация, что СБУ едва не уничтожила начальника Генштаба РФ. Сам Герасимов тогда спасся, но ударом "задвухсотились" несколько командиров.

Слухи об увольнении Герасимова из Генштаба ходили еще летом прошлого года. Daily Mail связывала это с продолжающимися чистками Путина в высшем руководстве РФ и его попытке восстановить полный контроль.

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