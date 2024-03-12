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Путин мечтает о Донбассе до "коронации": в ГУР раскрыли настоящие планы оккупантов

Руслана Заклинская
12 марта 2024, 22:00
Российский диктатор не остановится на Украине, поскольку Россия - это угроза для международного порядка и всего мира, отметил Андрей Юсов.
Путин мечтает о Донбассе до 'коронации': в ГУР раскрыли настоящие планы оккупантов
Путин не остановится на Украине, Россия - угроза для всего мира / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украинская разведка располагает информацией о планах российских оккупантов и их ближайших действиях. Основной задачей оккупантов является полный захват украинского Донбасса. Об этом рассказал представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала FREEДOM.

"В целом эти планы известны. Задача для пропаганды и политическая задача - это полный захват украинского Донбасса. Это то, о чем Путин мечтал бы для своей очередной "коронации", которая должна состояться после так называемых выборов. Это то, о чем мы можем говорить, то, что враг пытается сделать", - отметил Юсов.

По его словам, Путин должен показывать "победы" армии оккупантов, "иначе два года и сотни тысяч жизней, которые унесла эта война, в том числе и россиян, - как-то надо объяснять". Юсов также отметил, что использование ядерного оружия Россией маловероятно из-за большого риска эскалации войны и международных последствий.

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"Ядерное оружие - это в первую очередь все-таки оружие сдерживания. А что после него? Ну, вот сегодня Россия против Украины применяет всю номенклатуру вооружений. Кроме оружия массового поражения. Это единственное, что осталось. А после его применения, что будет дальше?Поэтому думаю, что применение ядерного оружия - это тот сценарий, который лежит в очень дальнем ящике. Гипотетически, конечно, это возможно, поскольку ядерное оружие у них есть, и мы имеем дело с государством-террористом. Но реальность несколько иная", - отметил он.

Представитель ГУР подчеркнул, что Путин не намерен ограничиваться только Донбассом. Российский диктатор не остановится на Украине, поскольку Россия - это угроза для международного порядка и всего мирового сообщества.

"Угроза со стороны Путина, со стороны сегодняшней России - это угроза не только Украине, это угроза всему свободному миру, в частности европейскому сообществу. И гибридные методы, и прямое военное вмешательство, которое было и в Грузии, и в Сирии, и в других точках мира, показывают, что Россия не остановится в своей агрессии", - подчеркнул он.

Юсов подчеркнул, сейчас Украина защищает не только себя, но и весь цивилизованный мир. Ведь убитые оккупанты и уничтоженная ВСУ "российская техника, танки, ракеты - это то, что не пойдет, не полетит, не поедет на территорию других государств".

Кто такой Андрей Юсов

Андрей Юсов - украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор Школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Война в Украине

Напомним, российские войска уменьшили количество штурмов на левобережье Херсонской области из-за снижения морально-психологического состояния среди оккупантов. Начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты не находят мотивации для солдат, чтобы отправлять их в штурмы.

Как сообщал Главред, после захвата Авдеевки для оккупантов наиболее важными стали направления Часового Яра и Купянска. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Часов Яр является основной задачей для РФ из-за его транспортного значения и важности как доминирующей высоты.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ситуация на фронте значительно изменилась. Украинским военным удалось остановить интенсивность продвижения российских войск, но о полной остановке наступления еще рано говорить.

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война в Украине Владимир Путин ГУР война России и Украины Андрей Юсов
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