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ВСУ разбили штурмовую группу на Херсонщине: Гуменюк раскрыла изнурительную тактику РФ

Руслана Заклинская
12 марта 2024, 20:11
Войска оккупантов пытаются выровнять линию фронта и восстановить утраченные позиции, отметила Наталья Гуменюк.
ВСУ разбили штурмовую группу на Херсонщине: Гуменюк раскрыла изнурительную тактику РФ
Оккупанты терпят неудачи на левобережье Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Российские войска уменьшили количество штурмов на левобережье Херсонской области из-за снижения морально-психологического состояния среди оккупантов. Россияне не могут найти надлежащую мотивацию для солдат, чтобы отправлять в штурмы. Об этом сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FREEДОМ.

"Мы уже видели там совершенно разные контингенты - от элитных десантно-штурмовых подразделений до обычных мобилизованных недавно, не очень подготовленных. Или тех, кто составляет основу "мясных штурмов" вроде подразделения "Шторм-z". Используются различные типы подготовленности войск", - рассказала она.

По ее словам, тактика врага остается практически неизменной - штурмовые группы выдвигаются вперед без бронетехники и на истощение ведут огневое поражение украинских подразделений ручным способом.

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"Мы при этом очень серьезно оказываем поддержку нашим подразделениям артиллерийским огнем и работой FPV-дроновых подразделений, которые дают очень хороший результат, потому что даже при очень малой концентрации личного состава, например, силами до отделения штурмовал противник минувшие сутки, а потери врага в районе Крынок составляли до 15 человек. Фактически вся штурмовая группа осталась там", - отметила спикер.

Гуменюк подчеркнула, что оккупантам не дает покоя южное сухопутье. Войска РФ пытаются выровнять линию фронта. Они используют погодные условия и большее количество личного состава, чтобы восстановить свои позиции на Ореховском направлении.

"Так же, как на Херсонском направлении, не используя бронетехнику, враг продолжает штурмовые действия на левом берегу. Но за вчерашние боевые сутки им удалось провести только один штурм", - добавила она.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Война в Украине

Как сообщал Главред, после захвата Авдеевки для российских оккупантов наиболее важными становятся направления Часового Яра в Донецкой области и Купянска в Харьковской области. Военный эксперт Александр Коваленко считает, что Часов Яр является основным объектом из-за его транспортного значения и важности как доминирующей высоты.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что ситуация на фронте значительно изменилась. Украинским военным удалось остановить интенсивность продвижения оккупационных войск, но о полной остановке российского наступления еще рано говорить.

Кроме этого, российские оккупанты не готовят "ударный кулак" для прорыва на Таврическом направлении, там количество их войск остается в основном неизменным. Вместо этого они в основном проводят замещение существующих сил, рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой.

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война в Украине Херсонская область война России и Украины Наталья Гуменюк
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