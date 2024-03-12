Наравне с мужчинами: военная призывает к мобилизации женщин с жестким отбором

Женщины могут выполнять много разной работы в армии наравне с мужчинами, отметила Ярина Черногуз.

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Черногуз поддерживает создание женских боевых подразделений / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ukrainer.net

Украинские женщины должны подлежать мобилизации наравне с мужчинами. Нужно создать специальные женские боевые подразделения с жестким отбором. Об этом заявила боевой медик и морская пехотинка Ярина Черногуз в проекте "Станция Краматорск".

"Я - большая сторонница мобилизации женщин. Более того, я считаю, что у нас должно быть с жестким отбором создано женское боевое подразделение. Это не обязательно батальон, начать с роты, если это действительно заработает - маштабировать. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации, в соответствии с потребностями армии", - рассказала она.

По ее словам, это должны быть женщины, которые пройдут отбор и будут ответственно относиться. Боевой медик отметила, что женщины могут наравне с мужчинами выполнять различную работу в армии.

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"Я считаю, что поскольку война становится все более технологичной, любая мотивированная женщина, которая хочет участвовать в очистке нашей территории от оккупантов, может быть, например, пилотом или штурманом дрона. Боевой медик взвода - тоже нужна физуха, нужно не бояться крови, нужна большая ответственность и тщательность", - отметила Черногуз.

Кто такая Ярина Черногуз? Ярина Ярославовна Чорногуз - украинская поэтесса, волонтер, военнослужащая, морской пехотинец, военный медик, разведчица Вооруженных сил Украины, участница российско-украинской войны, пишет Википедия. Стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2024 года в номинации "Литература" за книгу стихов, написанную на фронте об истинах войны.

Мобилизация женщин в Украине

Напомним, несколько нардепов в Верховной Раде Украины обсудили возможность призыва женщин на военную службу. Марьяна Безуглая и Инна Совсун поддержали идею мобилизации женщин, если для обороны страны это будет необходимо.

В то же время президент Владимир Зеленский отказался подписывать законопроекты об обязательной мобилизации женщин и снижении возрастного "порога" для мужчин. Он отметил, что не согласится с этими положениями, но готов рассмотреть аргументы, если они будут изложены.

Как сообщал Главред, депутат Инна Совсун отмечает, что Конституция Украины предусматривает участие всех граждан в защите государственности, а не только мужчин. Она считает, что женщин следует мобилизовать для нужд обороны государства.

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