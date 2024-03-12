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"Ударного кулака" россиян нет: в ВСУ сказали, что происходит на Таврическом направлении

Алёна Воронина
12 марта 2024, 16:09
Захватчики на Таврическом направлении проводят замещение их сил, которые нуждаются в восстановлении, усилении, замене. Но "ударный кулак" они не сформировали.

Украинские военные
В ВСУ сказали, что происходит на Таврическом направлении/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты не готовят "ударный кулак" для прорыва на Таврическом направлении – там количество войск врага более-менее постоянное.

Об этом рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона. Он отметил, что в основном речь идет о замещении их существующих сил, которые нуждаются в восстановлении, усилении, замене.

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"Мы видим все попытки россиян провести определенную ротацию, провести усиление тех подразделений, которые у них истощаются, истребляются... Но нет оснований говорить, что на каком-то из направлений ОСУВ "Таврия" противник готовит ударный кулак для большого прорыва в глубину нашей обороны. Это в основном речь идет о замещении их существующих сил, которые становятся непригодными и требуют восстановления, усиления, замены", – отметил Лиховий.

Он рассказал, что общая численность контингента российских оккупантов на каждом из отрезков остается плюс-минус постоянной.

"О формировании ударных кулаков речь не идет. Если бы такое было, мы бы это видели, мы бы об этом предупреждали, и в любом случае были бы готовы. А сейчас речь идет о такой рутинной, к сожалению досадной, но уже привычной работе теми силами, которые у россиян есть", – сказал спикер Сил обороны Таврического направления.

Он добавил, что на Авдеевском направлении находится около 48 тысяч российских оккупантов, на Запорожском – тоже около 50 тысяч, на остальных направлениях – почти такие же цифры.

Кто такой Дмитрий Лиховий

Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что РФ нацелилась на два крупных узла - эксперт назвал, какие города под угрозой. После захвата Авдеевки для российских оккупантов наиболее приоритетными направлениями становятся Часов Яр Донецкой области и Купянск Харьковской области, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Также ранее сообщалось, что ВСУ смогли кардинально изменить ситуацию на фронте. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отмечает, что интенсивность российского наступления уменьшилась из-за активной работы артиллерии Сил обороны Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал еще одну опасность для Украины. Он отметил, что возможную паузу в боевых действиях Путин может использовать для восстановления боеспособности своей армии, после чего РФ с новыми силами двинется на Украину для ее оккупации.

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война в Украине ВСУ вторжение России
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