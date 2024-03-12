Атака дронов на РФ: из-за жестких повреждений у россиян серьезные проблемы - Reuters

В РФ пришлось приостановить минимум половину производства нефтеперерабатывающего завода.

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В РФ после атаки дронов приостановлена половина производства НОРСИ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

В российской Нижегородской области приостановлена минимум половина производства нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижнегоронефтеоргсинтез" (НОРСИ). Это произошло после атаки дронов на город Кстово, где и расположено предприятие. Об этом сообщает Reuters.

В результате атаки беспилотников на предприятии начался пожар. Сообщается, что россияне приостановили работу предприятия из-за поломки установки по обработке сырой нефти "АВТ-6". В то же время в компании отказались комментировать эту новость.

Стоит отметить, что НОРСИ перерабатывало около 15,8 миллиона тонн российской нефти в год. Это составляло 5,8% от общего объема переработанной нефти в РФ.

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Также известно, что на этом предприятии перерабатывали около 4,9 миллиона тонн бензина:

11% общероссийского,

6,4% дизельного топлива,

5,6% мазута,

7,4% авиационного топлива РФ.

Что известно о компании "Лукойл"? "Лукойл" — одна из крупнейших российских нефтяных компаний. По объёмам выручки компания занимает второе место в РФ после Газпрома. Об этом сообщает Википедия. Основные виды деятельности компании - операции по разведке и добыче нефти и газа, производство и реализация нефтепродуктов. Лукойл является крупнейшей в мире частной нефтяной компанией по доказанным запасам сырой нефти. Компания играет ключевую роль в энергетическом секторе России, на ее долю приходится более 20 % добычи нефти страны.

Взрывы в РФ

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Белгороде взрывы ракет ПВО РФ: обломки ударили по жилым домам, есть раненые. Очевидцы выкладывали в Сети кадры с записью мощных взрывов, которые гремели в Белгороде.

Как ранее сообщалось, Силы обороны ударили по военным РФ в Белгороде. Неэффективная работа ПВО РФ привела к жертвам и нанесла разрушения гражданской инфраструктуре Белгорода.

Также спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что Силы обороны Украины могут нанести удар по аэродрому на территории Ростовской области России. По его словам, именно с этого аэродрома вылетают самолеты, которые обстреливают украинские города.

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