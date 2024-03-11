Кремлевский рупор Дмитрий Песков назвал "нагнетанием напряженности" заявления Франции относительно возможной переброски ее войск в Украину. Дескать, последствия могут быть очень нежелательными.
Как сообщают пропагандисты ТАСС, он рассказал о том, что Москва видит "опасную линию" в риторике, связанной с отправкой западных войск в Украину.
"Безусловно, в целом расширение дискуссии и упорная активность Парижа в попытках собрать коалицию стран, заявляющих о гипотетической готовности направить некоторые контингенты, не что иное, как прямое нагнетание напряженности. Это очень опасная линия. Она потенциально может иметь очень нежелательные последствия. Мы внимательно за этим наблюдаем", - сказал Песков.видео дня
Также он считает, что военные НАТО якобы уже присутствуют в Украине. Однако никаких подтверждений и доказательств своим словам он не привел.
"Наши соответствующие службы уже давно располагали информацией о том, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и имеют прямое отношение к НАТО, на самом деле находятся на территории Украины", - подчеркнул Дмитрий Песков.
Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
Войска НАТО в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон допустил ввод войск НАТО в Украину. Он пообещал приложить необходимые усилия для того, чтобы Россия не выиграла войну.
Позже Макрон сказал, что войска Франции могут оказаться в Украине, если оккупанты РФ прорвутся к Киеву или Одессе. Макрон показал французским парламентариям на карте направления потенциальных ударов россиян.
Президент Чехии намекнул, сколько солдат Запад может перебросить в Украину – в частности, Петр Павел сказал, что подобные действия не приведут к нарушению международных норм. Западные войска способны продолжать выполнять свои миссии в Украине.
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