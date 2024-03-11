У Путина испугались НАТО в Украине и увидели "опасную линию"

В директорской Кремля Владимира Путина считают заявления Франции о возможной переброске войск НАТО в Украину, дескать, нагнетанием напряженности.

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В Кремле уже "увидели" НАТО в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Кремлевский рупор Дмитрий Песков назвал "нагнетанием напряженности" заявления Франции относительно возможной переброски ее войск в Украину. Дескать, последствия могут быть очень нежелательными.

Как сообщают пропагандисты ТАСС, он рассказал о том, что Москва видит "опасную линию" в риторике, связанной с отправкой западных войск в Украину.

"Безусловно, в целом расширение дискуссии и упорная активность Парижа в попытках собрать коалицию стран, заявляющих о гипотетической готовности направить некоторые контингенты, не что иное, как прямое нагнетание напряженности. Это очень опасная линия. Она потенциально может иметь очень нежелательные последствия. Мы внимательно за этим наблюдаем", - сказал Песков. видео дня

Также он считает, что военные НАТО якобы уже присутствуют в Украине. Однако никаких подтверждений и доказательств своим словам он не привел.

"Наши соответствующие службы уже давно располагали информацией о том, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и имеют прямое отношение к НАТО, на самом деле находятся на территории Украины", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Кто такой Дмитрий Песков? Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Войска НАТО в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил ввод войск НАТО в Украину. Он пообещал приложить необходимые усилия для того, чтобы Россия не выиграла войну.

Позже Макрон сказал, что войска Франции могут оказаться в Украине, если оккупанты РФ прорвутся к Киеву или Одессе. Макрон показал французским парламентариям на карте направления потенциальных ударов россиян.

Президент Чехии намекнул, сколько солдат Запад может перебросить в Украину – в частности, Петр Павел сказал, что подобные действия не приведут к нарушению международных норм. Западные войска способны продолжать выполнять свои миссии в Украине.

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