Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

В Вооруженных силах Украины рассказали о ситуации на фронте и действиях оккупационной армии.

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Оккупанты хотят прорваться на Донетчине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот ​

Российские захватчики усиливают активность действий на Новопавловском направлении и хотят захватить другие ключевые населенные пункты Донетчины после Авдеевки. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, пишет ТСН.

По словам спикера, после выхода украинских сил из Авдеевки, россияне сосредоточили главное внимание на захвате Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки.

Он также добавил, что на данный момент самая горячая точка - это Новопавловка (запад от города Марьинка). Там противник сосредотачивает основные усилия.

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"В частности, он бросает огромные силы на захват села Новомихайловка на Донетчине, а также сел Георгиевки и Победы, и Красногоровки", — рассказал он.

К тому же, Лиховий сообщил, что принципиальной российской целью стало и Роботино на Запорожье. Россияне переходят к тактике малых штурмов, но несмотря на это, Роботино контролируют украинские войска.

"Враг бросает значительные ресурсы и бьется о Роботине, как лбом о стену, но успеха не имеет. Несут там очень большие потери, но не оставляют этих попыток", — резюмировал Лиховий.

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, оккупанты воспользовались эффектом неожиданности и применили непривычные действия под Авдеевкой. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

Также, захват Авдеевки Донецкой области стал для РФ пирровой победой, в результате которой она потеряла тысячи бойцов и сотни бронемашин. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные OSINT-аналитиков, которые с начала войны подсчитывают поврежденную, уничтоженную и брошенную технику ВСУ и оккупантов.

К тому же, на Таврическом направлении за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 360 человек, сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления. Как говорится в сообщении в Facebook, за сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

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