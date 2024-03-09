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Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

Елизавета Бельмас
9 марта 2024, 09:23обновлено 9 марта, 10:01
Российские захватчики улучшили свои тактические возможности и продвинулись на Авдеевском направлении.
Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал
Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал / коллаж: Главред, фото: МИнобороны РФ

Оккупанты воспользовались эффектом неожиданности и применили непривычные действия под Авдеевкой. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.

В отчете за 8 марта указано, что некоторые подразделения вражеской армии усвоили тактическую адаптацию во время наступления под Авдеевкой.

По словам украинского военного обозревателя Константина Мошавеца, россияне перегруппировались и сместили фокус наступления с северной части коксохимического завода в район северо-восточной части Авдеевки.

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Эксперт добавил, что сделали они это так, что Вооруженные силы Украины не заметили этого. Как следствие, враг воспользовался тактической неожиданностью.

В Институте изучения войны к тому же добавили, что успех тактической неожиданности россиян нельзя оставлять без внимания, хоть он и не говорит о расширении их возможностей.

Эксперты убеждены, что РФ показывает только ограниченную адаптацию на определенных участках фронта и это не может отменить широкомасштабные неудачи и потери ВС РФ.

Что такое тактическая неожиданность?

Фактор внезапности или просто внезапность — один из ключевых принципов военного искусства, суть которого заключается в достижении успеха путём действий, которые имеют эффект неожиданности для противника. Использование фактора внезапности во многих ситуациях позволяет парализовать волю противника к сопротивлению, дезорганизовать управление войсками и нанести ему поражение даже при недостатке сил и средств. Очень часто внезапность воздействия ставит перед противником жёсткие временные рамки на ликвидацию возникших неравных условий. Одним из видов этого фактора на фронте является тактическая неожиданность, она достигается упреждением противника в открытии огня, скрытным занятием удобных позиций для атаки или контратаки, применением новых образцов оружия, новых приёмов и способов ведения боя, разнообразием в выстраивании оборонительных позиций и др.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, российские оккупанты отводят свои войска от Авдеевки и перебрасывают на другое направление для захвата новых населенных пунктов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Также, захват Авдеевки Донецкой области стал для РФ пирровой победой, в результате которой она потеряла тысячи бойцов и сотни бронемашин. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные OSINT-аналитиков, которые с начала войны подсчитывают поврежденную, уничтоженную и брошенную технику ВСУ и оккупантов.

К тому же, на Таврическом направлении за прошедшие сутки потери врага в живой силе составили 360 человек, сообщили в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления. Как говорится в сообщении в Facebook, за сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

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