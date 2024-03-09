УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Враг нацелился на 4 населенных пункта: куда перебрасывает войска РФ

Ангелина Подвысоцкая
9 марта 2024, 05:30
Российские оккупанты отводят войска от Авдеевки и перебрасывают на новое направление.
ВСУ
Российские оккупанты хотят захватить 4 населенных пункта / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупанты отводят свои войска от Авдеевки и перебрасывают на другое направление для захвата новых населенных пунктов. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

Враг нацелился на Новомихайловку, Георгиевку, Победу и Красногоровку. Туда они бросают большие свои силы.

"Самым активным у нас является Новопавловское направление - это к западу от города Марьинка, где противник сосредотачивает основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки. В частности, он бросает огромные силы на захват села Новомихайловка в Донецкой области, а также сел Георгиевка и Победа, и Красногоровки", - заявил спикер.

видео дня

Кто такой Дмитрий Лиховий

Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что представитель Легиона Свободы сообщил, что РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась. На Запорожском направлении враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка вторжение России бои за Авдеевку Ситуация в Авдеевке
Реклама

Главное за день

Враг нацелился на 4 населенных пункта: куда перебрасывает войска РФ

Враг нацелился на 4 населенных пункта: куда перебрасывает войска РФ

05:30 Украина
РФ обстреляла Донецкую область и Херсон: 7 человек пострадали, среди них ребенок

РФ обстреляла Донецкую область и Херсон: 7 человек пострадали, среди них ребенок

23:53 Украина
США и другие страны просят граждан уехать из РФ: в Москве могут произойти теракты

США и другие страны просят граждан уехать из РФ: в Москве могут произойти теракты

23:08 Мир
Все главные новости

Популярное

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке 5217

РФ пошла на штурм стратегического города: в ВСУ рассказали о ситуации на востоке

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя 4872

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео 3139

Колонну стерли в порошок: мощный удар десантников ВСУ на востоке попал на видео

Прекрасно проведем время : Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой 2957

"Прекрасно проведем время": Путин позвал обиженную любовницу в Сочи и открестился от Кабаевой

Последние новости

06:14

Система образования в Украине: как хвост крутит собакой

05:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти оленя за 7 секунд

05:30

Враг нацелился на 4 населенных пункта: куда перебрасывает войска РФ

04:35

Как сбросить геолокацию с телефона на телефон: 2 самых простых варианта

04:10

Точно не для красоты: почему окна для самолетов делают с маленькими отверстиями

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:00

В обнимку с Потапом: Настя Каменских показала фото с тура по Украине

02:24

Как отчистить диван с тканевой обивкой: пятна мгновенно исчезнут

01:30

Единственный шанс выиграть войну: что поможет Украине победить – полковник США

08 марта, пятница
23:53

РФ обстреляла Донецкую область и Херсон: 7 человек пострадали, среди них ребенок

Реклама
23:38

Франция готовится воевать в Европе: в Politico раскрыли детали и назвали врага

23:10

"Никому не удалось": Зеленский рассчитывает на Эрдогана в освобождении крымских татар

23:08

США и другие страны просят граждан уехать из РФ: в Москве могут произойти теракты

22:32

Боеприпасы поступят на поле боя: у Зеленского раскрыли планы по дальнейшей войне

21:50

"Не является чем-то немыслимым": Польша поддержала идею Макрона о войсках в Украине

21:46

Эрдоган хочет усадить Зеленского за стол с Путиным: пойдет ли президент на это

21:10

В разы вкуснее, чем "Цезарь": готовим простой салат "Шаурма"

20:58

Украина будет уничтожать корабли и самолеты РФ: Данилов объявил сюрпризы для Путина

20:20

Россия "не агрессор": в Словакии выдали шокирующее заявление о войне в Украине

19:45

Страх провоцирует агрессорамнение

19:36

Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Реклама
19:21

РФ сохраняет инициативу: в разведке Эстонии раскрыли тревожную тенденцию на фронте

19:10

Лунный календарь на 9 марта: стоит ли менять прическу в этот день

19:06

Украину не отпускает холодина: где врежет 7 градусов мороза

18:30

"Не мечтала быть женой президента": Зеленская игриво рассказала, кем хотела стать

18:29

"Потому что Путин": русская чемпионка призвала плюнуть на тех, кто не пускает РФ на Олимпиаду

18:17

"Я также рискую": Зеленский назвал количество попыток Путина его убить

17:53

"Потому что любят": Зеленский растрогал заявлением о своих детях и жене

17:50

Третий день подряд в Сумах гремят взрывы: РФ сбрасывает авиабомбы

17:49

Зеленский назвал две ключевые "цели" Путина в Украине

17:27

В Украину ворвалась почти 7-балльная магнитная буря: бушевать будет почти неделю

17:27

Россия штурмует стратегический город: в ВСУ раскрыли возможности врага

17:22

Что нужно, чтобы закалить характер: как это сделать

17:13

У РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке – Forbes

17:03

За что стыдно и как реагирует на хейт звезда "Папика" и "Если честно" Дарья Петрожицкая

16:33

Зеленский – об атаке РФ на Одессу во время его визита: ракета ударила в 300-400 метрах

16:24

Можно выдохнуть: в Украине падает в цене популярный овощ

16:22

Что скрывает принц Уильм о состоянии Миддлтон: угроза для Чарльза

16:20

"На руку Путину": Зеленский назвал серьезные риски замораживания войны для Украины

15:55

Что нужно сделать 9 марта, чтобы не навлечь беду: важные приметы и запреты

15:54

Удары на 150 километров: ВСУ начали дальнобойную охоту на самолеты РФ

Реклама
15:42

Дочь путинистки Егоровой расплакалась, рассказывая о родных в оккупации на Херсонщине

15:26

Клевая девчонка: Галкин показал счастливую Пугачеву в шортиках

15:25

Украинские активисты-антикоррупционеры виноваты, что Запад не дает Украине оружие – СупрунВидео

15:21

Ракеты Taurus и войска ФРГ в Украине: в Берлине сделали заявление

15:16

Когда День матери в Украине 2024: дата и история праздника

15:05

Нужно иметь "зрение орла", чтобы найти 2 потерянных предмета: сложная оптическая иллюзия

15:05

Вы - другие: Андриенко рассказал, как разочарованная в РФ Заворотнюк рыдала у него на плечеВидео

14:38

"Бой века": Фьюри сделал громкое заявление перед большой "дракой" с Усиком

14:33

Тайные отношения, скандал с клипом в церкви и разрыв: все о романе Жадана и СоловийВидео

14:22

Новолуние 10 марта: жизнь 3 знаков зодиака перевернется с ног на голову

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять