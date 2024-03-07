'Бойцы заплатили за это цену': военный раскрыл правду о рубежах за Авдеевкой

Оккупанты также пытается сконцентрировать усилия на Купянско-Лиманском направлении, и на восточной части Херсонщины.

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Военный рассказал об отсутствии рубежей обороны на фронте / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот: видео, deepstatemap

Военнослужащий ВСУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко отметил, что нужно укреплять рубежи обороны, где враг стремится продвинуться.

"Сейчас надо учитывать, что за Авдеевкой серьезных рубежей обороны построено не было, хотя времени было достаточно. Украинские воины заплатили за это цену. Это точно надо не забалтывать, и не пробовать сказать, что проблемы нет. Сейчас надо ставить задачу укреплять рубежи обороны, которые пролегают в местах, где враг стремится продвинуться. Запорожское направление мучает россиян как территория их поражения. Враг не смог достичь успеха в течение длительного времени. Конечно, оккупанты пытаются сконцентрировать усилия и на Запорожском направлении", - отметил Варченко в эфире телеканала "Еспресо".

По словам военнослужащего ВСУ, враг также пытается сконцентрировать усилия на Купянско-Лиманском направлении, и на восточной части Херсонщины.

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"То есть продолжается давление практически везде. Враг пытается подтягивать большие силы. Сейчас мы видим, что все резервы россиян в бою. А это свидетельствует о том, что нам нужно работать, чтобы компенсировать отсутствие достаточного количества боеприпасов. Продумать и учесть то, что были только слова вокруг формирования рубежей обороны, но не было, как оказалось, самих рубежей или они не были сформированы в достаточной степени. Надо хорошо позаботиться не на словах, а на физическом уровне о фронтовой инженерии, которая касается прифронтовой зоны", - подчеркнул Варченко.

Что такое линия обороны? Линия обороны - трудно проходимый для войск стратегический рубеж или район местности, например водная преграда, горный хребет, болотистая местность, ряд местных предметов, удобных для обороны, совмещенный с глубокоэшелонированными полосами фортификационных укреплений, усиленных минными полями, ловушками и т.д., пишет Википедия.

Напомним, что офицер ВСУ Олег Калашников назвал самые тяжелые участки фронта. Военнослужащий ВСУ указывает на то, что россияне продолжают активно применять артиллерию и авиацию для поддержки наступления в районе Бахмута.

ВСУвернули контроль над Тоненьким. Эксперт по анализу открытых данных отмечает, что украинские военные продолжают удерживать оборону на Авдеевском направлении и имеют локальные успехи.

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