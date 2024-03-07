Еще одно направление на фронте стало 'горячим': в ВСУ рассказали о наступлении РФ

Противник развивает активность подобно той, как он уже пробовал это в середине февраля и был остановлен.

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В ВСУ сообщили о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что на Таврическом направлении фронта становится "горячим" новый участок. Обостряется ситуация, однако ВСУ сдерживают врага.

"И я обращаю внимание, что горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское. Там, где враг пытается срезать Роботинский выступ. Если в предыдущие дни и недели там было иногда вообще 0 штурмовых действий противника за сутки, иногда 1-3, максимум 5, то за вчерашние сутки здесь зафиксировано 16 атак противника западнее села Вербово и в районе села Роботино", - рассказал он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам спикера, здесь противник развивает активность подобно той, которые как он уже пробовал это в середине февраля и был остановлен.

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"Сейчас он там делает какие-то новые наступательные попытки. И чем больше враг наступает, тем больше мы уничтожаем его живой силы и техники", - добавил Лиховий.

Также, как добавил он, на Запорожском направлении враг пытается наступать квадроциклами.

"Вот за вчера еще уничтожено еще два квадроцикла", - отметил военный.

Ситуация на Таврическом направлении

Оперативная обстановка на Таврическом направлении остается сложной, но контролируемой, как говорит военный, "обстановка, которая стабилизируется".

По его словам, из общего количества боевых столкновений на всей линии фронта в Украине за минувшие сутки подавляющее большинство этих столкновений приходится именно на операционную зону ОСУВ "Таврия".

"За вчера противник здесь провел 57 боевых столкновений. Также россияне совершили почти 900 артиллерийских обстрелов. Нанесли 24 авиаудара. Количество авиаударов сокращается по мере продвижения "сушкопада". То есть управляемые авиабомбы падают уже меньше и поддержка российскому сухопутному наступлению с воздуха оказывается в меньшей степени. Также здесь было 3 ракетных удара и 127 ударов дронами-камикадзе", - добавил спикер.

При этом на Авдеевском направлении в районах сел Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское ВСУ отбили 21 штурмовое действие противника.

"На Новопавловском направлении, там где Марьинка, в районах сел Георгиевка, Победа, особенно Новомихайловка, а также города Красногоровка враг 20 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск", - констатировал Лиховий.

Кто такой Дмитрий Лиховий Лиховий Дмитрий - украинский журналист, общественный деятель, поэт, военнослужащий, участник войны с Россией. Главный редактор интернет-издания "Новинарня". Более 20 лет работал заместителем главного редактора ежедневной газеты "Украина молодая" (1996-2015). С декабря 2023 года - капитан, спикер Генерального штаба ВСУ, сообщает Википедия.

Напомним, что в ВСУ готовятся, что два города могут оказаться в окружении. Российские оккупанты пытаются захватить два города в Донецкой области. Украинские военные рискуют оказаться в окружении.

Полковник ВСУ Роман Свитан оценил планы россиян относительно Приднестровья. Свитан отметил, что россияне смогут провести наступление на Одессу только через 3-5 лет после размораживания или окончания войны в Украине.

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