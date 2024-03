Имеет решающее значение: в ISW назвали главное условие для контрнаступления ВСУ

Дальнейшие задержки в поступлении военной помощи от западных союзников, вероятно, заставят Силы обороны Украины отложить усилия по восстановлению инициативы на всей линии фронта. Этому также будет мешать запланированная Российской Федерацией новая наступательная операция весной-летом этого года. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что задержки в предоставлении критически важных боеприпасов и техники для украинской армии наконец заставят Киев принимать трудные решения.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2024 году Силы обороны планируют провести контрнаступательные операции, но подчеркнул, что основной целью остается защита украинской территории.

Также он сообщил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая может начаться в конце мая или летом 2024 года. Это, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), еще больше отложит возможность Вооруженных сил Украины подготовиться и начать контрнаступательные действия.

Эксперты добавили, что хорошо оснащенные украинские силы продемонстрировали свою способность предотвратить даже незначительные успехи российских войск во время предыдущих наступательных операций. В общем, Вооруженные силы Украины обладают способностью серьезно ослабить российские войска.

"Но помощь Запада в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины концентрировать материальные и живые силы для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности достаточно ослабить российские наступательные усилия, чтобы перехватить инициативу на всей линии фронта", - еще раз подчеркнули в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.