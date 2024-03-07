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Имеет решающее значение: в ISW назвали главное условие для контрнаступления ВСУ

Юрий Берендий
7 марта 2024, 07:41
По данным аналитиков, западная военная помощь для Украины имеет решающее значение для способности украинских военных перехватить инициативу на фронте.
Имеет решающее значение: в ISW назвали главное условие для контрнаступления ВСУ
ISW оценил возможность Украины перехватить инициативу на фронте / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Дальнейшие задержки в поступлении военной помощи от западных союзников, вероятно, заставят Силы обороны Украины отложить усилия по восстановлению инициативы на всей линии фронта. Этому также будет мешать запланированная Российской Федерацией новая наступательная операция весной-летом этого года. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что задержки в предоставлении критически важных боеприпасов и техники для украинской армии наконец заставят Киев принимать трудные решения.

"О том, как распределять ресурсы между будущими оперативно значимыми контрнаступательными действиями и текущими оборонительными операциями против российских наступательных сил, которые сейчас владеют инициативой", - отметили аналитики.

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в 2024 году Силы обороны планируют провести контрнаступательные операции, но подчеркнул, что основной целью остается защита украинской территории.

Также он сообщил, что Россия готовит новую наступательную операцию, которая может начаться в конце мая или летом 2024 года. Это, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), еще больше отложит возможность Вооруженных сил Украины подготовиться и начать контрнаступательные действия.

Эксперты добавили, что хорошо оснащенные украинские силы продемонстрировали свою способность предотвратить даже незначительные успехи российских войск во время предыдущих наступательных операций. В общем, Вооруженные силы Украины обладают способностью серьезно ослабить российские войска.

"Но помощь Запада в сфере безопасности имеет решающее значение как для способности Украины концентрировать материальные и живые силы для будущих контрнаступательных операций, так и для ее способности достаточно ослабить российские наступательные усилия, чтобы перехватить инициативу на всей линии фронта", - еще раз подчеркнули в ISW.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российским войскам может хватить сил для проведения наступательных оперпций до апреля. Вследствие больших потерь и истощенности они могут прекратить наступление. В то же время, получение снарядов откроет Украине возможность для контратаки, отметил ветеран российско-украинской войны, бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Российские войска застряли в районе Авдеевки и не могут продолжать наступление дальше, сосредотачивая свои основные усилия в районе Новомихайловки, как сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Ситуация на фронте остается сложной, но под контролем Сил обороны. По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, Вооруженные силы Украины планируют в ближайшее время стабилизировать линию фронта и провести контрнаступательные операции в этом году.

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война в Украине
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