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"Окно возможностей закрывается": Дикий рассказал, когда остановится наступление РФ

Руслана Заклинская
6 марта 2024, 22:48
Нехватка снарядов и нехватка людей - это проблема не только Украины, потому что и у россиян не все "в шоколаде", сказал экс-командир роты батальона "Айдар".
'Окно возможностей закрывается': Дикий рассказал, когда остановится наступление РФ
Враг выдохнется и для Украины "откроется окно возможностей" / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пистушко

Наступательного потенциала россиян хватит до апреля. Из-за больших потерь и усталости российские войска выдохнутся. Получение снарядов откроет возможность для контратаки Украины. Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны, экс-командир батальона "Айдар" в интервью "FM Галиччина".

"Их (россиян - ред.) нынешний наступательный потенциал где-то до апреля. Дальше они просто физически выдохнутся. Потому что то их продвижение, которое нас сейчас так напрягает, оно не дешево стоит. У них единственное, что срабатывает - это комбинация авиаударов КАБами с горы, а дальше те зомби-атаки, волны "мясных" штурмов. Да, это очень трудно сдерживать, но потери у них такие, что даже их армия выдыхается. Напомню, что после Авдеевки один из их военкоров опубликовал данные о потерях в городе и застрелился после этого. Это более, чем показательно", - сказал Дикий.

По его словам, когда россияне выдохнутся, тогда для Украины "откроется окно возможностей".

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"А вот вопрос - будет ли кому входить в это окно возможностей и отбрасывать назад, добивать врага - это вопрос, к сожалению, очень болезненный", - отметил военный.

800 тысяч снарядов от Чехии

Дикий также подчеркнул, что активизация украинской артиллерии на Авдеевском направлении свидетельствует о том, что Вооруженные силы Украины получили снаряды. Эти снаряды могли прислать в Украину в результате сотрудничества с Чехией. Он также отметил, что их поставки могут значительно облегчить оборону Украины и изменить ход событий на фронте.

"Очевидно то, что доехали снаряды. Откуда - у меня закрытой информации нет, но судя по тому, что эта война очень прозрачная, и по тому, что мы можем видеть из открытых источников, это нам наконец приехали чешские "кнедлики". Это огромная благодарность президенту Петеру Павелу. Кажется, это начинают ехать первые транши именно найденных им 800 тысяч снарядов", - предположил экс-командир роты батальона "Айдар".

Дикий добавил, что нехватка снарядов и нехватка людей - это проблема не только Украины, потому что и у россиян не все "в шоколаде". Однако 800 тысяч снарядов хватит ВСУ примерно на три месяца серьезных боев.

"И вот первый транш уже на фронте и это очень меняет обстановку. Пока у нас не было снарядов, у орков было окно возможностей. Если окно возможностей представлять себе как окно с двумя створками, то одну створку открыл Дональд Трамп этим снарядным "голодом", а вторая створка - это наша с вами ответственность, это проваленная мобилизация. Теперь одна из двух створок российского окна возможностей с треском закрывается... Европейцы закрыли одну створку. Теперь, если еще и мы закроем вторую створку, то есть дадим на фронт людей, то для орков все возможности закончатся", - подчеркнул Дикий.

Он также заявил, что новое контрнаступление Украины может начаться уже весной, как говорил глава ГУР Кирилл Буданов.

Снарядный голод в ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

Снаряды для Украины

Как сообщал Главред, страны-союзники собрали почти всю сумму на закупку 800 тысяч снарядов для ВСУ по инициативе Чехии. Снаряды могут доставить в Украину в течение нескольких недель, однако точные сроки будут зависеть от контракта и графиков поставок.

Также президент Владимир Зеленский отметил, что украинская делегация заключила соглашения на Мюнхенской конференции о новых пакетах военной помощи с несколькими странами, включая Германию и Францию. Договорились о поставках артиллерии, артиллерийских снарядов 155-го калибра и гаубиц.

Кроме этого, снаряды в Украине могут закончиться уже через несколько месяцев, пишет Spigel. существует вероятность, что получить их можно будет и в странах арабского мира, ведь у некоторых из них есть большие запасы.

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