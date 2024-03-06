Зеленский не был целью: появились данные о последствиях удара по Одессе

По информации военных, обстрел РФ осуществила баллистическим оружием.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-ne-buv-cillyu-z-yavilisya-dani-pro-naslidki-udaru-po-odesi-10547891.html Ссылка скопирована

РФ нанесла удар по Одессе, когда туда приехал Зеленский с греческой делегацией / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ОП, ua.depositphoto.com

В результате российского удара по портовой инфраструктуре Одессе в среду, 6 марта, погибли пять человек, сообщил в комментарии "Украинской правде" спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"6 марта враг нанес удар по портовой инфраструктуре города. Есть погибшие в количестве 5 человек. Ведутся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства очередного военного преступления Российской Федерации", - сказал он.

Накануне Зеленский подтвердил, что находился неподалеку от удара России по городу, и был первым, кто сообщил о погибших в результате вражеской атаки.

видео дня

Покушения РФ на Владимира Зеленского Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили по меньшей мере 5-6 попыток поку шения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения. "Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский. В то же время, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но по меньшей мере две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным. В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Эту информацию подтвердили разведчики и спецназовцы, которые отвечают за охрану главы государства.

В свою очередь, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк опровергла, что президент Владимир Зеленский, чей кортеж, по слухам СМИ, находился неподалеку от удара, был целью атаки противника.

По данным военных, удар был осуществлен баллистическим оружием.

"Удар был нанесен, вероятно, баллистическим оружием и с попаданием в одно из зданий припортовой инфраструктуры. Но это никоим образом не связано с конкретным визитом. Это связано с террором, который враг методично проводит. И мы помним о том, что и накануне "зерновой сделки", когда РФ подписала определенные обязательства, враг позволил себе атаковать припортовую инфраструктуру Одессы "Калибрами". То есть зерновые возможности, портовая инфраструктура Украины не дают покоя врагу", - высказалась Гуменюк в эфире Радио Свобода.

Все подробности обстрела Одессы 6 марта

Сегодня, 6 марта, в Одессе прогремели взрывы. По информации украинских мониторинговых каналов, удар был нанесен комплексом "Искандер".

Во время ракетного удара под обстрелом едва не оказался президентский кортеж и греческая делегация.

Отмечается, что транспортная колонна Зеленского была в 150 метрах от машин с иностранными гостями во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мицотакис подтвердил, что он вместе с украинским президентом находился в тот момент в районе одесского порта.

"Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были совсем близко. Мы не успели уйти в укрытие, это очень шокирующий опыт", - поделился греческий премьер.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.