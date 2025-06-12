Экономика Украины может обогнать российскую: в США назвали условие

В США поделились смелым прогнозом относительно украинской экономики.

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В США сделали заявление по экономике Украины / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Экономика Украины может опередить российскую

Это может произойти благодаря эффективному управлению и глобальным инвестициям

Украинская экономика через 20 лет может опередить российскую. Таким прогнозом поделился министр финансов США Скотт Бессент, цитирует Bloomberg.

Украинская экономика может стать больше российской только при определенных условиях.

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"Я считаю, что через двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, подобному партнерству (между Украиной и США - Главред) и глобальным инвестициям, может стать больше, чем экономика России. И я думаю, что это станет очень сильным сдерживающим фактором для тех, кто будет тогда управлять Россией", - сказал Бессент.

Он подчеркнул, что в каждой стране экономическая безопасность - это национальная безопасность. При этом, по словам министра, он и президент США Дональд Трамп считают, что "стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе будет лучшей защитой".

Министр финансов США также напомнил, что когда упала Берлинская стена, экономики Польши и Украины были одинаковыми. Но сейчас польская экономика втрое больше.

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Напомним, как писал Главред, эксперт Европейского центра анализа и стратегий Дмитрий Некрасов заявил, что страна-агрессор Россия сейчас очень сильно зависит от Китая. И спад экономики в КНР повлияет на РФ гораздо больше, чем западные санкции.

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