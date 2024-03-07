Украина может получить немедленную военную помощь от США: что известно

По данным СМИ, окончательное решение о немедленной военной помощи Украине за средства из финансирования армии США окончательно еще не принято.

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В США рассматривают возможность использования резервов для помощи Украине / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность выделения около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

Издание со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией, указывает, что эти деньги могут быть использованы для закупки критически важного оружия, боеприпасов и другого оборудования, поскольку Украина имеет недостаток артиллерийских снарядов, а российские войска за последние недели достигли некоторых небольших территориальных успехов.

"Дебаты по использованию небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают безумные усилия Белого дома, направленные на поиск любой возможной поддержки для Украины", - сообщает Bloomberg. видео дня

По словам одного из источников, окончательное решение еще не принято.

Кроме того, в материале отмечается, что возможное финансирование за счет армии США является небольшим по сравнению с более чем $61 миллиардом помощи для Украины, которую одобрил президент Джо Байден в Конгрессе.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, США рассматривают "другие возможности" помощи ВСУ, кроме одобрения законопроекта с деньгами для Украины, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби в интервью Голосу Америки.

Ранее в Белом доме было сделано важное заявление о помощи Украине, где указано, что затягивание в принятии законопроекта негативно влияет на ситуацию на фронте.

Пентагон рассматривает возможность использования последних источников финансирования военной помощи для поддержки усилий Украины в противостоянии с Россией, даже без гарантий восстановления этих средств Конгрессом, сообщает CNN.

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