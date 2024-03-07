ВСУ атакуют оккупантов вертолетами, которые США закупили у России - СМИ

На вооружении ВСУ замечены вертолеты Ми-17, которые были во времена войны в Афганистане закуплены Соединенными Штатами у России, обращает внимание Defense Express.
Видео работы украинских вертолетов распространила 47-я отдельная механизированная бригада "Магура". Вертолет с украинской символикой выполнили задание и покинули поле боя.
"К слову, на кадрах зафиксирован вертолет Ми-17. Это российский вертолет, который США ранее покупали в РФ для передачи силовым структурам Афганистана. Вертолеты покинули эту страну после вывода американских войск в августе 2021 года", - пояснили аналитики.видео дня
О передаче этих вертолетов Джо Байден объявил в апреле 2022 года. Уже в июне появились первые подтверждения применения этих "птичек" на фронте.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Ситуация на фронте
Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой. ВСУ в ближайшее время стабилизируют линию фронта. В этом году Украина планирует провести контрударные действия, рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Сейчас оккупанты застряли в районе Авдеевки и не могут продолжить наступление дальше. Основные усилия они сосредотачивают в районе Новомихайловки.
Согласно данным Spiegel, у Украины могут закончиться снаряды уже через несколько месяцев. Есть вероятность, что получить боеприпасы можно будет и в странах арабского мира. В некоторых из них есть большие запасы. Также необходимые для Украины боеприпасы есть на Балканах и в Африке.
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