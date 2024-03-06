УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Миллион уже пошел служить": в ВСУ назвали, сколько мужчин могут мобилизовать

Руслана Заклинская
6 марта 2024, 23:40
812 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 64 лет получили временную защиту в странах Евросоюза, по данным СМИ.
'Миллион уже пошел служить': в ВСУ назвали, сколько мужчин могут мобилизовать
Оккупация забрала из мобилизационного резерва Украины 570 тысяч мужчин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Мобилизационный резерв Украины составляет около 5 миллионов человек. Примерно 2,5 миллиона граждан готовы нести военную службу. Об этом рассказал глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона.

"Если рассчитывать, что мобилизационный ресурс у нас в стране - около пяти миллионов, и миллион уже пошел служить, то мы можем говорить, что из тех, кто остался, это на самом деле готовых так или иначе нести военную службу - более 2,5 миллиона, пусть даже два миллиона. Это, между прочим, ответ тем, кто очень кричал и орал, что 500 тысяч (речь идет о необходимом количестве граждан для мобилизации - ред.) - это катастрофа", - рассказал Иван Тимочко.

По данным издания Texty, до полномасштабного вторжения в Украине проживало несколько меньше 10,5 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 59 лет (без учета оккупированных Крыма и Донбасса).

видео дня

В то же время оккупация забрала из мобилизационного резерва Украины 570 тысяч мужчин - это население оккупированных территорий без ВПЛ. Еще 812 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 64 лет получили временную защиту в европейских странах.

"Стоит предположить, что среди них больше мужчин в возрасте 60-64 лет, тех, кто на начало войны еще не достиг 18-летнего возраста, а также тех, кто освобожден от мобилизации. Определенная часть из этих мигрантов выехала из оккупации через Россию", - отметили в издании.

'Миллион уже пошел служить': в ВСУ назвали, сколько мужчин могут мобилизовать
Инфографика: TEXTY.org.ua

Кроме этого, из украинского мобилизационного резерва вычисляются люди с инвалидностью, люди, которые ухаживают за членами семьи, многодетные, студенты, преподаватели, ученые, забронированные, заключенные и мужчины в возрасте 18-26 лет.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация.

Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Комитете по нацбезопасности и обороне рассматривают лишь одно ограничение для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации - право управления транспортными средствами, заявил это нардеп Федор Вениславский. Это ограничение будет применяться в случае, если лицо не выполнило условия военкомата или не явилось по повестке.

Также в новом законопроекте о мобилизации предусматривается бронирование или отсрочка не только для госслужащих, но и для других профессий, которые являются критически важными для работы государства и общества. Конкретный перечень этих категорий будет утвержден правительством.

Кроме этого, украинские мужчины, находящиеся за рубежом, не будут получать повесток, но смогут воспользоваться электронным кабинетом для обновления своих персональных данных, рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине мобилизация в армию
Реклама

Главное за день

Кирби о плане "Б" помощи США: всегда рассматриваем другие возможности

Кирби о плане "Б" помощи США: всегда рассматриваем другие возможности

22:47 Украина
В ЕС почти "закрыли" счет на 800 тысяч снарядов для ВСУ: когда появятся на фронте

В ЕС почти "закрыли" счет на 800 тысяч снарядов для ВСУ: когда появятся на фронте

21:43 Украина
Оккупанты застряли под Авдеевкой: в ВСУ назвали новое "важное" направление для РФ

Оккупанты застряли под Авдеевкой: в ВСУ назвали новое "важное" направление для РФ

20:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Козловский рассказал, что Кондратюк отмазал сыновей от службы, и обозвал Путиным 12914

Козловский рассказал, что Кондратюк отмазал сыновей от службы, и обозвал Путиным

Мощный взрыв: РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского - СМИ 7104

Мощный взрыв: РФ обстреляла Одессу во время визита Зеленского - СМИ

Ситуация опасная : враг перешел в наступление на 5 направлениях - полковник ВСУ 5691

"Ситуация опасная": враг перешел в наступление на 5 направлениях - полковник ВСУ

Гороскоп на завтра 7 марта: Деве - особый комплимент, Скорпиону - желание жениться 5476

Гороскоп на завтра 7 марта: Деве - особый комплимент, Скорпиону - желание жениться

Последние новости

00:38

"Вечером его уже не стало": Фагот Михайлюта рассказал про потерю побратима

06 марта, среда
23:40

"Миллион уже пошел служить": в ВСУ назвали, сколько мужчин могут мобилизовать

23:38

Кто стал тайной супругой Виталия Козловского - СМИ

23:19

Алла Пугачева потроллила путиниста Михайлова и прошлась по нему острым словцом

23:02

Бывшая стриптизерша угрожает принцу Гарри "слить" его обнаженные фото

Часть украинцев могут лишить пенсий уже 1 апреля: кто в зоне рискаЧасть украинцев могут лишить пенсий уже 1 апреля: кто в зоне риска
22:48

"Окно возможностей закрывается": Дикий рассказал, когда остановится наступление РФ

22:47

Кирби о плане "Б" помощи США: всегда рассматриваем другие возможности

22:38

У принца Уильяма сделали резкое заявление о здоровье его жены Кейт Миддлтон

22:32

В Раде рассказали, какое наказание придумали для уклонистов от мобилизации

Реклама
22:23

"Неузнаваемая": РосСМИ удивили фото отвергнутой Кабаевой

21:57

Больная Шеннон Доэрти шокировала историей о драке с коллегой по "Беверли-Хиллз"

21:43

В ЕС почти "закрыли" счет на 800 тысяч снарядов для ВСУ: когда появятся на фронте

21:05

Допущенные МОК белорусские гимнастки выступили перед Лукашенко в академии Кабаевой

20:59

Оккупанты застряли под Авдеевкой: в ВСУ назвали новое "важное" направление для РФ

20:08

Пела под кадры с Путиным и оружием: Повалий в РФ снялась в пропагандистском клипе

20:01

ВСУ готовятся к контрудару: Павлюк назвал самые горячие направления на фронте

19:54

Россия подтвердила удар по Одессе: мерещатся морские дроны

19:32

Мама Верки Сердючки впервые станет бабушкой

19:30

Регионы будет засыпать снегом: Украину накрывает морозный антициклон

19:27

Лунный календарь на 7 марта: на что не стоит полагаться в этот день

Реклама
19:10

Неожиданно, но факт: у трех знаков зодиака сбудется мечта в марте

19:08

Сколько еще Москва способна будет вести войну против Украины?мнение

19:04

Драки с полицией, сожженные шины и гроб: в Польше прошли массовые протесты фермеров

18:56

Жалобами к людям Орбана в Еврокомиссии, Порошенко по сути затормозил вступление Украины в ЕС - эксперт

18:49

Зеленский не был целью: появились данные о последствиях удара по Одессе

18:40

Почему власти будут создавать проблемы украинцам с пенсиями: объяснение юриста

18:24

Как сделать эффект длинных ресниц: девушка показала удивительный лайфхак

18:16

Сергей Стерненко. Россияне говорят, что корабль "Котов" был лишнимВидеоблоги

18:11

Как сделать шпроты в домашних условиях: прекрасный способ

17:55

Орбан встретится с Трампом: обсудят, как "остановить" войну РФ против Украины

17:54

Все будут удивлены: эксперт назвала секретный продукт для сохранения молодостиВидео

17:43

Пересчет пенсий для украинцев: из-за нового фактора повысят часть выплат

17:28

После первого появления: состояние здоровья Кейт Миддлтон резко изменилось

17:26

Каждый раз новый можно не покупать: как очистить валик от краски

17:17

Премьер Греции после обстрела кортежа Зеленского: не успели уйти в укрытиеФото

17:05

Соломия Витвицкая впервые публично оценила свой роман с военным

16:51

60-секундная техника может сделать ваши ресницы длиннее и объемнее

16:35

"Им все равно куда бить": Россия ударила ракетами вблизи кортежа Зеленского в Одессе

16:32

Как выглядит внебрачная дочь путиниста Стаса Михайлова, которую нянчила Валерия

16:30

Как долго можно ездить в авто на одном масле: советы водителям

Реклама
15:50

Гороскоп на март: Ракам - финансовый успех, Скорпионам - критикаВидео

15:46

34 тысячи гривен и лишение прав: в Украине могут ввести новые штрафы для водителей

15:38

Новолуние 10 марта: трех знаков зодиака посетит настоящее счастье

15:36

Уничтожили важный объект и "положили" 515 врагов: генерал – об успехах на одном из направлений

15:25

В захваченном Бердянске подорвали машину с организаторкой "выборов" Путина

15:22

РФ сбросила на села Сумской области "кассеты": населенные пункты заминированы

15:14

Холоденко раскрыла способ, как быстро снять тревожное состояние

15:05

Сын Андрея Шевченко удивил заявлением об Украине

14:55

Гороскоп на завтра 7 марта: Деве - особый комплимент, Скорпиону - желание жениться

14:50

Повлияет на ситуацию в море: британская разведка оценила удар по "Сергею Котову"

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять