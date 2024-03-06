'Миллион уже пошел служить': в ВСУ назвали, сколько мужчин могут мобилизовать

812 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 64 лет получили временную защиту в странах Евросоюза, по данным СМИ.

https://glavred.info/ukraine/million-uzhe-poshel-sluzhit-v-vsu-nazvali-skolko-muzhchin-mogut-mobilizovat-10547960.html Ссылка скопирована

Оккупация забрала из мобилизационного резерва Украины 570 тысяч мужчин / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Мобилизационный резерв Украины составляет около 5 миллионов человек. Примерно 2,5 миллиона граждан готовы нести военную службу. Об этом рассказал глава совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона.

"Если рассчитывать, что мобилизационный ресурс у нас в стране - около пяти миллионов, и миллион уже пошел служить, то мы можем говорить, что из тех, кто остался, это на самом деле готовых так или иначе нести военную службу - более 2,5 миллиона, пусть даже два миллиона. Это, между прочим, ответ тем, кто очень кричал и орал, что 500 тысяч (речь идет о необходимом количестве граждан для мобилизации - ред.) - это катастрофа", - рассказал Иван Тимочко.

По данным издания Texty, до полномасштабного вторжения в Украине проживало несколько меньше 10,5 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 59 лет (без учета оккупированных Крыма и Донбасса).

видео дня

В то же время оккупация забрала из мобилизационного резерва Украины 570 тысяч мужчин - это население оккупированных территорий без ВПЛ. Еще 812 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 64 лет получили временную защиту в европейских странах.

"Стоит предположить, что среди них больше мужчин в возрасте 60-64 лет, тех, кто на начало войны еще не достиг 18-летнего возраста, а также тех, кто освобожден от мобилизации. Определенная часть из этих мигрантов выехала из оккупации через Россию", - отметили в издании.

Инфографика: TEXTY.org.ua

Кроме этого, из украинского мобилизационного резерва вычисляются люди с инвалидностью, люди, которые ухаживают за членами семьи, многодетные, студенты, преподаватели, ученые, забронированные, заключенные и мужчины в возрасте 18-26 лет.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Комитете по нацбезопасности и обороне рассматривают лишь одно ограничение для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации - право управления транспортными средствами, заявил это нардеп Федор Вениславский. Это ограничение будет применяться в случае, если лицо не выполнило условия военкомата или не явилось по повестке.

Также в новом законопроекте о мобилизации предусматривается бронирование или отсрочка не только для госслужащих, но и для других профессий, которые являются критически важными для работы государства и общества. Конкретный перечень этих категорий будет утвержден правительством.

Кроме этого, украинские мужчины, находящиеся за рубежом, не будут получать повесток, но смогут воспользоваться электронным кабинетом для обновления своих персональных данных, рассказал член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.