В Украине хотят ввести базовую военную службу для всех граждан до 25 лет - Чернев

Курс по базовой военной подготовке должен быть доступным и начинаться еще в школе, а завершаться на военных кафедрах в вузах.

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Верховная Рада обсуждает введение в Украине базовой военной службы / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

В Верховной Раде Украины рассматривают возможность внедрения базовой военной подготовки для всех граждан в возрасте до 25 лет. Инициатива предусматривает замену срочной службы на трехмесячную подготовку и двухмесячную профессиональную подготовку. Граждане в возрасте от 18 до 25 лет будут иметь возможность самостоятельно выбрать период для прохождения учений. Об этом рассказал народный депутат, заместитель председателя соответствующего парламентского Комитета, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев,сообщили на сайте Верховной Рады.

"Сейчас срочная служба в армии длится от 12 до 18 месяцев, в зависимости от того, есть у человека высшее образование или нет. Мы предлагаем заменить ее на трехмесячную подготовку - это базовый курс, а также два месяца профессиональной подготовки. Также мы предлагаем, чтобы человек, которому исполнилось 18 лет, сам выбрал время, когда он готов пройти такую подготовку с 18 до 25 лет. То есть человек сам будет решать, что условно в следующем году или через два года он готов пройти такое обучение", - сказал Чернев.

Этот подход, по словам Чернева, позволит планировать нагрузку на полигоны и центры подготовки. Также такое обучение обеспечит базовую военную подготовку граждан.

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"Главная идея базовой военной службы заключается в том, что с таким соседом, как Российская Федерация, все наши граждане должны иметь базовую военную подготовку. В целом это одно из тех звеньев, которое должно начинаться еще в школе и заканчиваться военной кафедрой в вузах", - отметил народный депутат.

Мобилизация в Украине

Напомним, генерал-майор Сергей Кривонос предлагает снизить призывной возраст в Украине до 18 лет и считает этот возраст "лучшим" для войны. Он призывает президента Зеленского принять решение о снижении призывного возраста.

Также секретарь СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что нет возможности принудительно вернуть военнообязанных украинцев, которые покинули страну. Он объясняет, что это из-за того, что такие лица подчиняются законам страны, где находятся.

Как сообщал Главред, в Украине военнообязанными считаются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Подростки, которым исполняется 17 лет, должны посетить военкомат, пройти медицинский осмотр и получить военно-учетный документ. Мужчин в возрасте от 18 до 27 лет могут призвать только на срочную военную службу.

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