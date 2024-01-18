"Насильно не получится" - Данилов про призыв военнообязанных за границей

Украина не может принудительно заставлять военнообязанных возвращаться в страну.

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Данилов про призыв военнообязанных за границей / коллаж: главред, фото: УНИАН

Возможности вернуть военнообязанных украинцев, которые покинули страну у Украины, нет. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в интервью Report, сделать принудительно это невозможно.

Он объясняет, что человек, который находится на территории другой страны, подчиняется её законам.

"Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится", - говорит секретарь СНБО.

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К тому же, он добавил, что статус беженца, который пострадал от российской агрессии, полученный в другой стране, не позволит Украине вмешиваться. А причиной этого является то, что в каждой стране есть свои законы о беженцах.

Помимо прочего он акцентировал внимание, что для Украины сейчас более важно сделать законопроект о мобилизации более справедливым.

"Не думаю, что новый законопроект вызовет серьезные недовольства. Просто люди пока не видят окончательного варианта документа, и у них складываются различные мнения. Но я уверен, что новый закон будет справедливым, в первую очередь для тех, кто вступает в ряды вооруженных сил Украины", - резюмировал Данилов.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине могут принять решение о снятии брони от мобилизации для действующих депутатов и изъятии данной нормы из законопроекта. Об этом рассказали в редакции РБК-Украина.

Помимо прочего, в Украине приняли законопроект №10062, который предусматривает усовершенствование Единого электронного госреестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Сейчас документ ждет второго чтения. Однако законопроект раскритиковал адвокат Ростислав Кравец.

Также, около недели назад Верховная Рада Украины отозвала законопроект о мобилизации и вернула его на доработку Кабинету Министров вместе с замечаниями, которые коснулись разных норм. О том, что конкретно потребовали изменить в ВР сообщил Руслан Стефанчук.

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