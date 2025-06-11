Драпатый уходит с должности командующего Сухопутных войск и назвал результаты реформ

Драпатый сообщил об отставке с должности командующего Сухопутных войск ВСУ и рассказал о результатах своей полугодовой работы на данном посту.

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Драпатый рассказал о результатах работы на должности командующего Сухопутными войсками ВСУ / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чем говорится в материале:

Драпатый сообщил, что уходит с должности командующего Сухопутными войсками ВСУ

Командование Сухопутных войск постепенно отходит от культуры страха и переходит к культуре ответственности

Драпатый подвел результаты своей работы по 6 направлениям

Генерал-майор Михаил Драпатый сообщил, что завершил исполнение обязанностей командующего Сухопутными войсками, которые выполнял в течение шести месяцев параллельно с руководством Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Об этом он заявил 11 июня в заметке в Facebook.

По его словам, он покидает пост со спокойной совестью и надеждой, что начатые инициативы будут продолжены и доведены до конца.

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Он также подчеркнул, что на момент его назначения командование Сухопутных войск находилось в состоянии управленческого застоя - царила атмосфера страха, не хватало инициативности, обратной связи, внимания к потребностям личного состава. Зато была формальная дисциплина, оторванность штаба от подразделений, многочисленные злоупотребления, назначения по знакомствам и отсутствие надлежащей внутренней организации.

"Духа развития в Командовании не было и близко. Работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему. За полгода обновил почти половину руководящего состава Командования в ключевых функциях, от которых зависит качественное формирование и развитие современного войска. Оставляю после себя сильную команду - боевую, инициативную, ориентированную на результат. Это люди, которые не боятся брать ответственность, принимать решения, менять подходы. Они способны продолжить трансформацию, которую мы начали", - отметил он.

Драпатый отметил, что командование Сухопутных войск постепенно отходит от культуры страха и переходит к культуре ответственности. Теперь решения базируются не на статусе или личной преданности, а на аналитике, результативности и уважении к подчиненным.

Он подчеркнул, что впервые инициативу "снизу" перестали воспринимать как угрозу - ее начали рассматривать как ценный ресурс.

Впрочем, по его мнению, не все кадровые обновления удалось воплотить, поскольку система до сих пор сопротивляется и часто ставит собственное выживание выше потребностей армии и государства.

Михаил Драпатый также очертил шесть приоритетных направлений трансформации, которые уже реализуются в войсках. По его словам, это системные сдвиги, охватывающие как кадровые обновления, так и новые подходы к подготовке, логистике и коммуникациям.

1. Мобилизация и ТЦК: перезагрузка системы.

По словам Драпатого, наиболее болезненные изменения происходят в системе мобилизации и территориальных центров.

"Одно из самых болезненных направлений. Обновлено более половины руководящего состава территориальных центров. Внутри Командования - новые ответственные за персонал и мобилизацию. Формируется новая вертикаль, ориентированная на результат, а не на "содержание процесса". Параллельно идет поиск новой модели работы ТЦК - открытой, справедливой, без коррупционных практик. Прозрачность, легитимность, уважение к человеку - то, что должно стать нормой".

2. Подготовка военных: акцент на реальную боеспособность.

Продолжается полное обновление системы боевого обучения.

"Начата структурная перестройка системы боевого обучения. Изменен командующий подготовки и часть руководства, очищены некоторые учебные центры, обновлены программы. В фокусе - не только формальная подготовка, а реальная готовность к первому бою. Добавлены инструменты психологической поддержки, введены цифровые решения управлением подготовкой, обновляется материальная база в учебных центрах. Развивается базовая общевойсковая подготовка в бригадах".

3. Дроны, РЭБ и кибер: новое поколение командиров.

На ключевые технические направления назначены молодые лидеры с фронта.

"В управлениях - новые молодые руководители, с фронта. Привнесли не только видение развития, но и понимание реальных потребностей фронта - в дронах, боеприпасах, комплектующих, подготовке и тактиках. Впервые масштабирование беспилотных подразделений происходит по критерию эффективности, а не лояльности. Новые руководители дали положительную динамику. Подразделения развиваются системно, с учетом реальных запросов фронта".

4. Цифровизация: технологии в службе войска.

Проводится цифровая трансформация управления и боевых процессов.

"Параллельно с другими процессами запущена цифровая трансформация управления. Внедряются боевые и тыловые системы, адаптированные не к интересам поставщика, а к потребностям боевых подразделений. Принцип прост: никакого ИТ ради ИТ - только польза для войска".

5. Логистика: от тыла к сервисной структуре.

Изменения в логистическом блоке предусматривают новые подходы к обеспечению.

"Новая команда начала переформатирование логистического блока. Отказываемся от старой модели "тылового обеспечения как самоцели". Командование логистики становится сервисной структурой, которая работает на подразделение. Создается современный логистический хаб с цифровыми инструментами и новой структурой приоритетов".

6. Коммуникация: честность и уважение вместо запугивания.

Силы обороны начали иначе говорить как с обществом, так и внутри армии.

"Мы начали говорить к обществу и к собственному личному составу на языке уважения, точности и честности. Впервые системная коммуникация строится не на запугивании или морализаторстве, а на ответственности. Сухопутные войска должны звучать убедительно - и внутри, и снаружи".

В завершение Михаил Драпатый подчеркнул, что было запущено системное противодействие коррупционным практикам, конфликту интересов, торговле должностями.

"Появились первые результаты. Сопротивление - ожидаемое, но усилия надо наращивать", - подчеркнул он.

Михаил Драпатый подчеркнул, что не идеализирует достигнутые результаты. По его словам, можно было сделать больше, как в целом, так и лично. Однако он не жалеет ни об одном дне на этой должности, ведь отдал все свои знания, опыт и усилия.

Он отметил, что командование Сухопутных войск находится только в начале пути изменений. Хотя система не трансформируется мгновенно, уже определено направление движения, сформирована команда, а подходы - обновлены.

"Я оставляю не только должность - оставляю после себя людей и процессы, которые точно сдвинулись с места. Это не финал. Это - переход к следующему этапу. С уважением к каждому, кто воюет, работает, держит. С верой в тех, кто остался. И с ответственностью за все, что не успел сделать. Работаем дальше. До победы", - резюмировал он.

Отставка Драпатого - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 июня командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку после трагедии на учебном полигоне, где в результате ракетного удара погибли военнослужащие. Он признал свою ответственность за то, что не смог полностью обеспечить выполнение приказов, чтобы предотвратить эту трагедию.

После этого Драпатый встретился с президентом Владимиром Зеленским и доложил ему об обстоятельствах инцидента, произошедшего 1 июня.

Вскоре стало известно, что генерал Михаил Драпатый, который подал рапорт об увольнении с должности главы Сухопутных войск, назначен командующим Объединенными силами ВСУ. Тем временем руководство Сухопутными войсками перейдет к другому лицу, сообщил президент Зеленский.

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Кто такой Михаил Драпатий? Михаил Драпатий - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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