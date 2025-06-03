'Остаюсь в строю': Драпатый после разговора с Зеленским получил новую должность

Зеленский провел ряд кадровых перестановок и назначил уже экс-командующего Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ.

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Драпатый заинтриговал заявлением после разговора с Зеленским / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

Драпатый проинформировал Зеленского обо всех обстоятельствах трагедии на полигоне ВСУ

Драпатый заявил, что остается в строю

Зеленский назначил Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, который подал рапорт об отставке после ракетного удара по учебному полигону ВСУ встретился с президентом Владимиром Зеленским и проинформировал его об обстоятельствах трагедии, произошедшей 1 июня. Об этом он написал в Telegram.

"Доложил все, что сейчас известно о трагедии на полигоне. О каждом шаге - кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать", - отметил он. видео дня

Драпатый отметил, что объяснил президенту мотивы своего решения. Глава государства выслушал, поддержал его и подчеркнул важность сосредоточения усилий на главном - войне, фронте и победе. Также он поблагодарил Верховного Главнокомандующего за доверие, общее понимание ответственности и потребность в изменениях, которых требует украинская армия.

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"Должны менять культуру внутри войска. Культуру отношения командиров к своим бойцам, к выполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, который взял оружие, чтобы защитить Украину. Получил от президента задание. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего. Слава Украине!", - резюмировал Михаил Драпатый.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что провел сегодня содержательное совещание с военным командованием, в частности, с Александром Сырским, Андреем Гнатовым, Михаилом Драпатым и министром обороны Рустемом Умеровым.

"Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил ВСУ, чтобы мог заниматься фронтом. Фронтом на 100 процентов. Относительно системы сухопутных войск, особенно таких задач, как тренировки, подготовка, изменения в ТЦК и все, что с этим связано, этим будет заниматься другой человек", - резюмировал президент.

Отставка Драпатого - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 июня российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, в результате чего есть погибшие и раненые военнослужащие. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск.

По словам спикера Виталия Саранцева, удар был нанесен ракетой комплекса "Искандер", на момент объявления воздушной тревоги личный состав находился в укрытиях.

В связи с этой трагедией командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый подал в отставку. Он признал свою ответственность за то, что не смог в полном объеме проконтролировать выполнение приказов, что могло бы предотвратить потери.

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Кто такой Михаил Драпатий? Михаил Драпатий - украинский военнослужащий, генерал-майор Вооруженных сил Украины, командующий Сухопутными войсками ВСУ (с 29 ноября 2024 года). Командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (2016-2019). Заместитель начальника Генштаба по подготовке военных (с февраля 2024). Глава оперативно-тактической группировки войск "Луганск" (с сентября по ноябрь 2024), глава оперативной группировки войск "Харьков" (с мая по сентябрь 2024). Рыцарь орденов Богдана Хмельницкого и "Народный Герой Украины", пишет Википедия.

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