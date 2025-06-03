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Атака СБУ на Крымский мост является пиар-победой Украины - корреспондент Sky News

Алёна Воронина
3 июня 2025, 20:50
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Крымский мост является не только стратегическим, но и символическим объектом для украинцев, отметил Беннетт.
Удар по Крымскому мосту
Атака СБУ на Крымский мост является пиар-победой Украины, отмечает корреспондент Sky News/ коллаж: Главред, фото: скрин из видео, соцсети

Кратко:

  • Крымский мост является не только стратегическим, но и символическим объектом для украинцев, говорит корреспондент Sky News
  • Для Украины любой удар по этому мосту будет считаться пиар-победой

Для Украины любое поражение Крымского моста, который незаконно построила страна-агрессор Россия, будет считаться пиар-победой.

Об этом заявил корреспондент Sky News в Москве Айвор Беннетт, сообщил канал во вторник, 3 июня. Он отметил, что этот мост стал "визуальным представлением российской аннексии Крыма".

видео дня

"Этот мост был настоящим флагманским проектом для (российского диктатора Владимира - ред.) Путина и стал визуальным представлением российской аннексии Крыма. Для Украины любой удар по этому мосту будет считаться пиар-победой", - сказал корреспондент.

Он отметил, что мост стал важной целью для украинцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину, ведь он является ключевым логистическим объектом, которым российские оккупанты переправляют подкрепления на территорию Украины.

"Они (украинцы - ред.) показывают, что могут создать проблемы для своего врага", - добавил корреспондент Sky News.

крымский мост инфографика
Крымский мост/ Инфографика: Главред

Удар СБУ по Крымскому мосту 3 июня - что известно

Как сообщал Главред, 3 июня 2025 года состоялась историческая спецоперация - СБУ в третий раз поразила Крымский мост. Фактически мост после этого находится в аварийном состоянии.

Также ранее сообщалось, что СМИ раскрыли детали загадочного подрыва под водой. СБУ подтвердила подрыв опоры Крымского моста и обнародовала видео момента взрыва.

После этого в ВМС раскрыли новые детали подрыва Крымского моста. Представитель ВМС Украины раскрыл детали и последствия уникальной операции СБУ с подрывом Крымского моста и спрогнозировал ответ россиян.

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Что такое Sky News?

Sky News — британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях света, где возможен приём канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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