Ермак провел переговоры с Келлогом и выдал ультиматум России - что известно

О чем говорится в материале:
- Украинская делегация встретилась в Вашингтоне с Китом Келлогом
- Удалось обсудить вопрос похищенных украинских детей и нежелание РФ прекращать огонь
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время официального визита в Вашингтон провел встречу со Специальным представителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об этом он сообщил в Telegram.
Ермак отметил, что во время разговора обсудили ситуацию на фронте, итоги встреч в Стамбуле, вопросы усиления санкций против России и дальнейшую оборонную поддержку Украины.
Отдельное внимание уделили вопросу похищенных Россией украинских детей. По его словам, Украине уже переданы списки, и сейчас ожидается ответ. Ермак подчеркнул, что возвращение детей домой является приоритетным, и поблагодарил США за участие в этом процессе.
"Я сказал, что Россия делает все, чтобы не прекращать огонь. И этому стоит положить конец через силу, потому что Украина сделала все, чтобы война прекратилась. Но если Россия не прекращает огонь добровольно, мы вынуждены проводить операции и уничтожать их военный потенциал. Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и всему американскому народу, обеим партиям за поддержку Украины", - резюмировал глава Офиса президента.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, во время переговоров в Стамбуле Россия выдвинула свои условия для временного прекращения боевых действий сроком минимум на 30 дней. Как сообщает ABC News, в США негативно восприняли предложенный Кремлем "меморандум", считая его требования нереалистичными.
Тем временем Генеральный штаб ВСУ проинформировал, что в рамках масштабной спецоперации "Паутина", которую реализовала Служба безопасности Украины, был уничтожен 41 российский военный самолет, среди которых - стратегические бомбардировщики и другие типы боевых машин.
Ожидается, что третий раунд переговоров между Украиной и Россией может состояться в конце июня, и, вероятно, снова в Стамбуле. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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