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США разочарованы "невозможными" условиями РФ для перемирия, но не удивлены - ABC

Руслана Заклинская
3 июня 2025, 18:35
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Американские чиновники видят в требованиях России попытку затянуть переговоры и избежать конструктивных договоренностей.
США разочарованы 'невозможными' условиями РФ для перемирия, но не удивлены - ABC
"Меморандум" России разочаровал США и Украину / Коллаж: Главред, фото: ОП Украины, kremlin.ru

Кратко:

  • США разочарованы требованиями России для перемирия с Украиной
  • Требования РФ считают невыполнимыми и неприемлемыми как для Украины, так и для администрации Трампа
  • Американские чиновники видят в требованиях РФ попытку затянуть переговоры

На переговорах в Стамбуле Кремль представил свои требования для прекращения огня минимум на 30 дней. США разочарованы условиями, которые Россия изложила в так называемом "меморандуме", их считают невыполнимыми. Об этом сообщило ABC News.

По словам неназванных официальных лиц США, требования России, изложенные в ее "меморандуме" о прекращении огня на 30 дней, не стали неожиданностью, однако вызвали значительное разочарование. Часть пунктов документа являются "невозможными" как для Украины, так и для администрации Трампа. Американские чиновники видят в этих требованиях попытку Москвы затянуть переговорный процесс и избежать конструктивных договоренностей.

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"В то время, как Украина и Россия обменивались усиленными атаками и провели второй раунд переговоров в Стамбуле, администрация Трампа оставалась заметно молчаливой, что сигнализирует об изменении подхода США к посредничеству в конфликте", - отметили в издании.

Президент США не сделал ни одного публичного заявления относительно ударов беспилотников Украины по целям глубоко на территории России. В то же время государственный секретарь Марко Рубио выразил разочарование действиями России, которая направила на переговоры в Турции лишь рабочую группу дипломатов, а не более полномочных представителей.

Кроме того, чиновники отметили, что хотя ранее Дональд Трамп открыто критиковал и Украину, и Россию, в последние дни он все больше отходит от активного участия в этом вопросе. Также в издании обратили внимание, что несмотря на заявления Трампа о возможности введения новых санкций против России, пока нет никаких признаков, что американская администрация предприняла конкретные шаги в этом направлении.

"Меморандум" о прекращении огня России - последние новости

Напомним, 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле Киев передал Москве меморандум с предложениями для завершения войны. Документ состоит из 5 частей и предусматривает полное прекращение огня, обмен пленными, гарантии безопасности, постепенное снятие санкций и мониторинг режима тишины со стороны США и других стран. Территориальные вопросы должны обсуждаться после прекращения огня.

Также РФ опубликовала свой "меморандум" для прекращения огня, в котором выдвигает ряд требований к Украине, сообщает ТАСС. Кремль требует вывода украинских войск из Запорожской, Луганской, Донецкой и Херсонской областей, нейтралитет Украины, запрет на вступление в военные союзы и размещение иностранных войск. Также РФ хочет распустить "националистические формирования", ограничить ВСУ, признать русский язык официальным, снять санкции и прекратить взаимные претензии.

Как сообщал Главред, президент Зеленский подчеркнул, что Россия предлагает лишь кратковременное перемирие на 2-3 дня, что является несерьезным, и призвал США усилить санкционное давление на Москву. Украинский лидер подчеркнул, что обмены телами погибших происходят и без политических договоренностей, а российские предложения не имеют реального содержания.

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Что такое ABC News?

ABC News - американский новостной телеканал сети American Broadcasting Company, который был запущен 15 июня 1945 года. Сотрудничает с дочерним спутниковым ABC Network и радио Citadel Media. ABC News сейчас принадлежит ABC Entertainment Group, части корпорации The Walt Disney Company, пишет Википедия.

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