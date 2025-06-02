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Прекращение огня и снятие санкций: опубликован документ, который Киев передал РФ

Мария Николишин
2 июня 2025, 15:21обновлено 2 июня, 15:59
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В тесте документа говорится о пути к завершению войны.
Прекращение огня и снятие санкций: опубликован документ, который Киев передал РФ
Начало переговоров в Стамбуле / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное:

  • В документе изложены ключевые принципы соглашения и переговорный процесс
  • Украина согласилась на поэтапное снятие санкций с РФ
  • Зеленский и Путин должны личносогласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования

Начался второй раунд переговоров между делегациями Украины и России в Стамбуле. В то же время, корреспондент Financial Times Кристофер Миллер опубликовал фото документа, который Киев передал Москве.

По его словам, в украинском меморандуме изложено то, что Киев считает жизнеспособным путем к завершению войны.

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"Вот полный текст на украинском и английском языках. Россияне отказались предоставить свой меморандум перед сегодняшними переговорами в Стамбуле и пожаловались, что украинцы не перевели свой меморандум на русский язык", - говорится в сообщении.

Начало переговоров в Стамбуле - видео:

Прекращение огня и снятие санкций: опубликован документ, который Киев передал РФ

Текст документа Украины о мире с РФ

Известно, что официально документ называется "Рамка переговоров между Украиной и Россией" и состоит из 5 частей.

В первой части документа изложены ключевые принципы соглашения и переговорный процесс - полное и безусловное прекращение огня в небе, на суше и на море, меры укрепления доверия (возвращение всех депортированных детей и обмен пленных по принципу "всех на всех"), неповторение агрессии, гарантии безопасности, привлечения международного сообщества и суверенитет Украины.

Кроме того, территориальные достижения России с февраля 2014 года не должно признать международное сообщество, однако линия соприкосновения является отправной точкой для переговоров, обсуждение которых должно состояться только после прекращения огня.

Украина также согласилась на снятие санкций, но поэтапно и только постепенно. В то же время, замороженные российские суверенные активы должны использовать для восстановления Украины или остаться замороженными до выплаты репараций.

Стоит заметить, что документ определяет необходимость мониторинга режима прекращения огня со стороны Соединенных Штатов и третьих стран и будущую встречу лидеров - Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Отмечается, что во время встречи лидеры должны согласовать ключевые аспекты окончательного мирного урегулирования, среди которых территориальные вопросы, компенсация и восстановление Украины, а также порядок заключения окончательного мирного соглашения.

В документе также отмечено, что Украина имеет право стать членом ЕС, а вопрос членства в НАТО зависит от членов НАТО.

Прекращение огня и снятие санкций: опубликован документ, который Киев передал РФ
Меморандум Украины / фото: x.com/ChristopherJM
Прекращение огня и снятие санкций: опубликован документ, который Киев передал РФ
Меморандум Украины / фото: x.com/ChristopherJM

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский говорил, что для Украины очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы по возвращению похищенных детей и освобождению заключенных, в частности политических. Эти вопросы буду затронуты на переговорах в Стамбуле.

Издание Reuters писало, что основным положением меморандума Украины должно стать полное прекращение боевых действий на земле, в воздухе и на море, как обязательное условие для начала мирного диалога.

В то же время, заместитель министра иностранных дел Украины, член делегации Сергей Кислица заявлял, что во время предыдущих переговоров с российской делегацией в Стамбуле звучали абсурдные заявления о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между "русскими".

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