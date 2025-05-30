"Путин не спешит с перемирием": Золотарев назвал возможные сроки прекращения огня

Россия будет продолжать и наступать на фронте, и наносить ракетно-дроновые удары по Украине.

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Андрей Золотарев оценил вероятность перемирия в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Вы узнаете:

Хочет ли Россия прекращения огня

Когда может быть заключено перемирие

Почему Путин затягивает мирные переговоры

Заключение перемирия между Россией и Украиной вероятно в 2025 году, однако президент РФ Владимир Путин затягивает процесс, поскольку хочет выйти на переговоры с более сильной позицией. Такое мнение во время чата на Главреде озвучил политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

По его словам, вероятность перемирия не нулевая, учитывая, что для США крайне важно уйти из "войны Байдена", как говорит Трамп, и закрыть этот вопрос.

"А вот Путин не спешит с перемирием, потому что в Кремле убеждены, что военная удача на их стороне, что Россия побеждает, что еще несколько месяцев – и, возможно, удастся взять Покровск и Константиновку, а затем с более сильной переговорной позиции диктовать условия мира", - сказал Золотарев.

По мнению политолога, армия РФ будет продолжать наступление на фронте и наносить массированные ракетно-дроновые удары не только по военным, но и по гражданским объектам.

"А вот осенью ситуация может измениться. Часть экспертов считает, что осенью возможно, удастся заключить перемирие. Обратите внимание, биржа прогнозов Polymarket, которая точно предсказала результаты президентских выборов в США, менее оптимистично оценивает возможность заключения перемирия в ближайшее время. Да, там по-прежнему ставят более 50% на то, что в 2025 году удастся заключить перемирие, но, тем не менее, эта цифра уменьшилась", - добавил Золотарев.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, к какому выбору толкают Украину США:

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 2 июня в Стамбуле запланирован новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. На встрече ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.

США получили меморандум с предложениями о прекращении огня от Украины. Документ содержит 22 требования. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал их "довольно приемлемыми".

В то же время российский вариант меморандума никто не видел - ни Украина, ни США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова представить Киеву подготовленный меморандум во время второго раунда прямых переговоров в Турции.

Агентство Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомые с ходом переговоров, пишет, что Россия выдвинула ряд условий, без которых, по мнению Кремля, заключение мирного соглашения невозможно. Среди прочего российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и сняли часть санкций с России.

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Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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