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Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий

Алексей Тесля
30 мая 2025, 15:12
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Идет подготовка к встрече между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, включая определение ее формата, времени и места проведения.
Встреча Зеленского с Трампом и Путиным: Сибига раскрыл вероятный сценарий
Владимир Зеленский может встретиться с Дональдом Трампом и Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: ОП, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявлений Сибиги:

  • Стороны договорились о трех ключевых вопросах
  • Встреча лидеров может пройти в расширенном формате

Украина положительно отнесется к тому, если к возможной встрече президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным присоединится и президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Киеве 30 мая.

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Сибига напомнил, что на предыдущей встрече в Стамбуле стороны договорились о трех ключевых вопросах: обмене военнопленными, обсуждении возможных условий прекращения огня, а также о начале подготовки к встрече между Зеленским и Путиным, включая определение ее формата, времени и места проведения.

"Безусловно, мы будем рады, если такая встреча пройдет в расширенном формате – в частности, с участием президента Трампа", – добавил глава МИД Украины.

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Ранее сообщалось о том, что Путин готов к переговорам с Зеленским, но с одним условием. Путин якобы поддерживает возможность личной встречи.

Как сообщал Главред, специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог заявил, что на 2 июня в Стамбуле запланирован новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что встречи, которые состоялись 15-16 мая, показали готовность Украины продвигаться к миру и подчеркнули важность международного давления на Россию для прекращения войны.

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Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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война России и Украины Андрей Сибига Переговоры о прекращении огня
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