Путин валяет дурака и затевает игру против Трампа: Олещук описал угрозу президенту США

Путин играет в игру "я готов помириться, но у меня есть свои требования". Фактически он валяет дурака, оттягивая время. Но это время играет против Трампа.

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Путин валяет дурака и затевает игру против Трампа/ коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скрин YouTube

Основные тезисы Олещука:

Путин из неопределенного поведения Трампа пытается извлечь максимум пользы для себя

Глава Кремля играет в игру "я хоть завтра готов помириться, но у меня есть свои требования"

Таким образом Путин затягивает время, а это время играет против Трампа

Российский диктатор Владимир Путин пытается извлечь как можно больше пользы для себя из неопределенного поведения президента США Дональда Трампа.

Глава Кремля не склонен к слишком сложным комбинациям. Он всегда использует один прием - повышение ставок. Именно это он делает и сейчас, способствуя тому, чтобы Трамп зашел в тупик. Такое мнение высказал политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Петр Олещук в интервью Главреду.

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По словам политолога, российский диктатор убежден, что он сможет выбить для себя еще больше, поскольку Трамп сейчас находится в неблагоприятной ситуации.

"При этом Путин будет продолжать играть в игру "я хоть завтра готов помириться, но у меня есть свои требования". Фактически Путин валяет дурака, хотя формально не отказывается от переговоров и мира. По мнению Путина, этого вполне достаточно в нынешней ситуации. Ведь формально Путин Трампу не возражает, вроде бы дружит с ним, готов выслушать все требования. Но на самом деле Путин просто тянет время", - отметил Олещук.

Однако Трамп не имеет возможности так тянуть время, как Путин, считает политолог. Он подчеркнул, что Трамп не может так делать, потому что ситуация, складывающаяся в США, в частности в Республиканской партии, ему это не позволяет.

"Потому что обещания договориться с Путиным то за 24 часа, то за две недели, то за сто дней превращают его в посмешище. Республиканцы это видят и пытаются дистанцироваться от этого. Если Трамп будет продолжать в том же духе, он подорвет и собственный авторитет, и авторитет Республиканской партии", - подытожил Олещук.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Заявления Трампа относительно Украины и России - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Трамп впервые отреагировал на удары СБУ по аэродромам РФ - стало известно, что он сказал. США прокомментировали атаку дронов на Россию и заявили о необходимости завершения войны.

Также ранее сообщалось, что Трамп готов присоединиться к переговорам по Украине - Белый дом назвал условие. Президент Турции ранее предложил возможность организовать переговоры в формате "четверки": Эрдоган, Трамп, Зеленский и Путин.

Напомним, стало известно, почему Трамп затягивает с санкциями против РФ. Отказ от санкций может стать очередным ударом по авторитету Трампа, отмечает политолог Петр Олещук.

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Кто такой Николай Олещук Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) — украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (от 9 августа 2021). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей. Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и т.д. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допущено господство вражеских самолетов в воздухе.

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