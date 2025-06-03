Заигрываниями с Путиным Трамп отдалил завершение войны в Украине и создал себе проблемы – Олещук

Трамп превратился в посмешище из-за Путина, и скоро ему придется делать выбор, отметил Петр Олещук.

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Трамп загнал себя в ловушку заигрываниями с Путиным и через год рискует стать "хромой уткой" – Олещук / Коллаж: Главред

После очередных массированных рактено-дронных ударов России по Украине тональность заявлений Трампа в адрес Путина изменилась. В частности, Трамп сказал, что "Путин сошел с ума", "играет с огнем" и даже не представляет, от чего Трамп спасает Россию. После таких заявлений стало складываться впечатление, что Трамп может начать действовать в отношении России более жестко, чтобы заставить ее прекратить террор и начать движение к перемирию.

Политолог, преподаватель Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Петр Олещук объяснил Главреду, что означают якобы разъяренные заявления Трампа в адрес Путина, и выльется ли его гнев в выполнение обещаний о введении жестких санкций против России. Кроме того, Олещук рассказал, как Трамп стал посмешищем в США и уже через год может превратиться в "хромую утку", почему республиканцы начали дистанцироваться от него, а также какие последствия для Украины будут иметь заигрывания Трампа с Путиным.

Что означает изменение тональности в высказываниях Трампа в адрес Путина? У Трампа лопнуло терпение, и он будет действовать более жестко в отношении России?

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Нет, у Трампа никогда не лопнет терпение по отношению к Путину, и тот еще долго будет образцом для подражания для американского президента.

В результате своей политики Трамп оказался в двусмысленной ситуации. Об этом свидетельствуют высказывания ряда американских сенаторов, в частности Линдси Грэма. Причем речь идет именно о сенаторах-республиканцах, что для Трампа является наиболее интересным моментом, потому что с этим он должен считаться. Трампу безразлично, что о нем думают за пределами США, и он это неоднократно демонстрировал – мол, он является президентом Соединенных Штатов, поэтому считаться должен только с мнением американцев, а мнение других его не волнуют, то есть America first.

Вследствие своей политики в отношении Путина и России Трамп оказался в двусмысленной ситуации, отметил Олещук / Фото: Офис президента Украины

Все заявления Трампа о том, что он завершит войну за 24 часа, а потом –за сто дней, о том, что он доверяет Путину, и тот хочет мира, а потом – что Путин мира не хочет, очень влияют на его авторитет внутри США в целом и в Республиканской партии в частности. И потеря авторитета среди республиканцев для Трампа является весьма болезненной.

Все это почувствовали сенаторы-республиканцы и включились в процесс, начатый Линдси Грэмом – речь идет о принятии закона о санкциях против российских нефтепродуктов. Причем этот законопроект написан таким образом, что, по сути, подразумевается эмбарго на российскую нефть. Грэм почувствовал благоприятный момент для себя, чтобы существенно улучшить собственные позиции в американской политике, и делает это.

Трамп много говорил, что, если Путин не пойдет на прекращение огня, США введут против него и России жесткие санкции, и он пожалеет обо всем. Трамп делал часто подобные заявления, но явно никогда не собирался их выполнять. Грэм, почувствовав удачный момент, сделал свой ход и сказал: хорошо, для выполнения инициатив нашего уважаемого и прекрасного президента я вношу соответствующий законопроект.

И теперь ситуация для Трампа сложная: с одной стороны, он не хочет накладывать никакие санкции на Путина, а с другой – постоянно этими санкциями угрожает. Республиканцы вносят соответствующий законопроект, его поддерживают демократы, а дальше сенаторы отмечают, что Путин фактически игнорирует американского президента, ведет себя вызывающе и нагло, поэтому нужно его проучить и наконец проголосовать этот законопроект, который формально соответствует инициативам Трампа. Хотя Трамп на самом деле ничего бы такого делать не хотел.

Сейчас Трампу приходится убеждать собственных сенаторов и конгрессменов, что следует подождать еще две недели. Но это лишь становится предметом для шуток, поскольку Трамп уже в третий раз обещает через две недели отреагировать на действия Путина, но уже в третий раз ничего не делает. Все это превращает Трампа и его угрозы в адрес Путина в посмешище.

Кстати, из-за этого в США появилось явление TACO, то есть Trump always chickens out, что означает, что Трамп постоянно сдает назад. Эту аббревиатуру ввели игроки биржи, которые имели в виду, что Трамп всегда отступает и всегда боится. Потому что Трамп делает громкие заявления, падают акции, кто-то их скупает, но потом через некоторое время Трамп отступает от своих позиций, акции снова растут в цене – и на этом некоторым удается неплохо заработать. Об этом прямым текстом недавно у Трампа спросили журналисты, Трамп, конечно, разозлился и сказал, что он очень жесткий, и никто даже не представляет, насколько он жесткий. Но факт остается фактом: Трамп постоянно отступает от любых шагов, которые могли бы навредить Путину. И все это очень бьет по авторитету Трампа.

Трамп избегает любых шагов, которые могут навредить Путину, из-за чего теряет авторитет в США, отметил Олещук / Фото: kremlin.ru

Пока Трамп пытается решить эту проблему путем громких заявлений о том, что "Путин сошел с ума", "Путин пожалеет", "Путин играет с огнем", "Путин даже не представляет, от чего Трамп спас Россию". Некоторое время это будет работать и спасать Трампа, но уже в июне сенаторы перейдут к голосованию законопроекта о санкциях. И вот тогда Трамп окажется в двусмысленной ситуации.

Во-первых, когда процесс начнет двигаться без инициативы Трампа, это покажет, что он теряет контроль над собственной партией.

Во-вторых, Трамп будет вынужден решать, блокировать этот законопроект или поддержать: поддержать – значит перейти к открытому противостоянию с Путиным, заблокировать – это расписаться в собственной слабости. Своей верой и заявлениями о том, что он быстро достигнет результата в общении с Путиным, Трамп загнал себя в тупик. Наверное, он сейчас надеется, что все как-то само решится, а он ничего не будет делать, кроме вида, что все идет по плану. Но сейчас это не сработает.

Так что на данном этапе Трамп делает вид, что контролирует ситуацию, но на самом деле это не так – он оказался в ловушке, которую сам себе создал и которую за ним захлопнул Путин.

Думаете, ситуация в любом случае будет развиваться так, что США будут действовать против России более жестко? Ведь уже звучали заявления, что законопроект о санкциях может быть принят даже без согласия Трампа. В частности Рубио об этом говорил.

Говорил. Но, честно говоря, я не представляю, как это можно будет сделать. Ведь в Палате представителей спикером является Майк Джонсон, который стопроцентно лоялен к Трампу, поэтому он просто не поставит на голосование законопроект, который Трампу не нравится. Впрочем, если Майк Джонсон будет вынужден не ставить на голосование законопроект о санкциях в угоду Трампу, это будет очередной удар по авторитету Трампа.

Короче говоря, для Трампа было бы лучше, чтобы этот законопроект вообще никто не вносил. Теперь же просто соскочить с этой темы у Трампа не получится.

Законопроект Линдси Грэма о жестких санкциях против России соответствует инициативам Трампа, отметил Олещук / Фото: facebook.com/LindseyGrahamSC

Думаю, в конце концов Трамп придумает что-то компромиссное, например, введет какие-то санкции против Путина и России, но они будут очень и очень слабыми. И тогда Путину Трамп сможет сказать, что его к этому принудили, а своим – что он начал вводить жесткие санкции, и теперь ему должны дать время на переговоры.

То есть вероятность введения Соединенными Штатами "санкций Грэма" крайне низкая?

Трамп сделает все, чтобы этого не произошло. Он до сих пор, как за соломинку, хватается за сделку с Путиным, считая, что он ее достигнет, все будет прекрасно, и, таким образом, он оправдает все свои шаги и выйдет победителем. Очевидно, что эта сделка уже выглядит мертвой, но Трамп за нее все равно хватается.

Есть ли основания говорить о том, что в Республиканской партии для Трампа назревают проблемы, поэтому вскоре перед ним может встать задача – просто удержаться у власти?

У власти Трамп удержится. Де-юре в США есть процедура импичмента, и теоретически она может быть применена, но де-факто ни разу ни против одного американского президента она применена не была, потому что этот шаг требует поддержки обеих партий. Не знаю, что должен сделать президент, чтобы его собственная партия проголосовала за его импичмент. Вряд ли даже Трамп на такое способен.

Но сейчас дело в другом. До выборов Палаты представителей остается чуть больше года. Если Трамп будет продолжать гнуть нынешнюю внутриполитическую линию, на это наложатся поражения во внешней политике, а он сам со своим отношением к Путину окончательно превратится в посмешище, республиканцы, очень и очень вероятно, эти выборы проиграют – и Трамп потеряет большинство в Конгрессе. При таких условиях Трамп превратится на два последних года его президентства в "хромую утку", то есть формально он будет у власти, а реально будет терять влияние и власть. Например, Конгресс демократов начнет блокировать любые решения Трампа, и начнется жесткий политический кризис. Такой сценарий абсолютно реален.

Трамп теряет авторитет и власть и за год может превратиться в "хромую утку", убежден Петр Олещук / Фото: x.com/WhiteHouse

Почему республиканцы и начали все эти действия в Сенате, потому что понимают, что Трамп со своими заигрыванием с Путиным уйдет с должности и о нем забудут, а Республиканская партия останется, и республиканцам придется разгребать последствия действий Трампа. А все это может разрушить авторитет Республиканской партии на десятилетия вперед. Поэтому они сразу включаются в этот процесс и хотят сразу продемонстрировать, что они не поддерживают Путина, готовы вводить против него санкции. Де-факто все эти процессы в Сенате показывают, как часть Республиканской партии (пока что только часть) стремится дистанцироваться от Трампа. Эти процессы со временем могут усилиться.

И это тоже создает вилку для Трампа, который, с одной стороны, хочет с Путиным подружиться и помириться, чтобы заключить "большую и прекрасную сделку", а с другой – Путин делает из Трампа посмешище, в результате Трамп теряет власть и авторитет.

Собственно, поэтому Трамп и называет Путина "сумасшедшим". Не потому что Трамп очень переживает из-за обстрелов Украины – он знал о российских обстрелах и раньше, и этот факт как-то особо на него не влиял. "Сумасшедшим" Путин стал для Трампа потому, что Трамп предложил ему крайне выгодную сделку, а Путин почему-то ее саботирует вместо того, чтобы ухватиться за нее, сразу начать реализовывать и заработать вместе с Трампом много денег. С точки зрения Трампа, отказаться от возможности заработать много денег может только сумасшедший.

Почему Путин, по вашему мнению, саботирует сделку с Трампом?

Путин не хочет никаких сделок – он хочет победы. Он думает, что сможет манипулировать Трампом и в дальнейшем, и поэтому Трамп не будет помогать Украине, а без американской помощи российские войска победят на поле боя. Зачем Путину сделка, если, как он считает, он победит в войне и продиктует условия капитуляции?

Может ли Путин попытаться подыграть Трампу, чтобы тот не потерял свое влияние, рейтинги и власть? Ведь так или иначе Трамп у власти выгоден Путину и России сейчас.

Путин попытается извлечь из этой ситуации максимум для себя. Он не будет отступать от своих требований и позиций.

Вообще, Путин не склонен к слишком сложным комбинациям. Он всегда использует один прием – повышение ставок. Именно это он делает и сейчас, способствуя тому, чтобы Трамп зашел в тупик. Путин убежден, что сможет выбить для себя еще больше, поскольку Трамп в неблагоприятной ситуации.

Путин способствует тому, чтобы Трамп окончательно зашел в тупик, считает Олещук / Фото: kremlin.ru

При этом Путин будет продолжать играть в игру "я хоть завтра готов помириться, но у меня есть свои требования". Фактически Путин валяет дурака, хотя формально не отказывается от переговоров и мира. По мнению Путина, этого вполне достаточно в нынешней ситуации. Ведь формально Путин Трампу не возражает, вроде бы дружит с ним, готов выслушать все требования. Но на самом деле он Путин просто тянет время.

Но – ситуация, складывающаяся в США, в частности в Республиканской партии, не позволяет Трампу так же тянуть время. Потому что обещания договориться с Путиным то за 24 часа, то за две недели, то за сто дней превращают его в посмешище. Республиканцы это видят и пытаются дистанцироваться от этого. Если Трамп будет продолжать в том же духе, он подорвет и собственный авторитет, и авторитет Республиканской партии.

В сухом остатке что эта игра Трампа и Путина будет означать для Украины? Как будут развиваться события: будет ли продвижение в переговорном процессе, удастся ли установить перемирие и т.д.?

Трамп своими непутевыми дипломатическими усилиями отдалил прекращение войны. Учитывая проблемы, имеющиеся в России, Путин вполне мог бы подумать о замораживании войны уже сейчас. Но, почувствовав слабость Трампа, поняв, что можно будет добиться того, что США помогать Украине не будут, Путин окрылился и решил добиваться победы военным путем.

Поэтому Россия будет затягивать время и валять дурака, выдвигать неприемлемые для нас требования, насмехаться над всеми, вести себя крайне нагло.

Трамп своими бестолковыми дипломатическими усилиями отдалил прекращение войны, подчеркнул Олещук / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

И так до тех пор, пока не завершится российское наступление?

Да. А потом по результатам наступления россияне решат, что делать дальше. Если Кремль решит, что наступление было удачным, то градус неадеквата с его стороны только повысится.

Что же касается Трампа, то он Украине помогать не будет. Более того, Трамп будет делать все, чтобы Украине не помогать. Разве что Конгресс протиснет помощь для нас, и тогда Трамп с этим смирится.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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